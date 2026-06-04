Viši sud u Nišu izrekao je danas meru bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi Dušku Gaguliću (55) jer je ustanovljeno da je svoju kumu Aleksandru Šarković (43) ubio u neuračunljivom stanju.



Obrazlažući ovakvu odluku predsednik sudskog veća sudija Ivana Niketić je kazala da je ona zasnovana na zaključku komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu da Gagulić pati od trajnog i progresivnog duševnog oboljenja.

- Veće ovog suda jednoglasno je donelo odluku da je optuženi izvršio protivpravna krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Činjenično stanje koje je iznelo tužilaštvo bilo je nesporno. Ono što je bilo sporno i što je bilo predmet dokazivanja bila je uračunljivost optuženog. Sud je prilikom donošenja odluke o izricanju mere bezbednosti pošao od nalaza, mišljenja i zaključka veštaka SZB u Beogradu koja je specijalizovana ustanova za ovu vrstu veštačenja. Nismo imali razloga da ne poverujemo u zaključak tročlane komisije da su ispunjeni svi zakonski uslovi za izricanje mere bezbednosti koju će optuženi izdržavati u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Sud će svakih devet meseci po službenoj dužnosti preispitivati trajanje mere - rekla je sudija Niketić.

Na ovaj način sud je uvažio navode tužilaštva u završnoj reči.

- Smatramo da se radi o krivičnom delu teško ubistvo jer ga je Gagulić počinio na podmukao način, u jutarnjim časovima i u gusto naseljenom delu grada koristeći okolnost da oštećena nije očekivala da bude napadnuta tada i na tom mestu. Pokazao je upornost u izvršenju dela jer je napad izvršio u dva maha. Na osnovu svih dokaza smatramo da je opravdano izricanje mere bezbednosti kako bi se sprečilo da optuženi ponovi najteže delo propisano našim Krivičnim zakonikom - navela je viši javni tužilac Jelena Papović. Gagulićev branilac Ivica Knežević složio se sa navodima tužilaštva da njegov klijent predstavlja preveliku opasnost za okolinu te se nije protivio zahtevu tužilaštva da mu se produži pritvor. Međutim, smatrao je da optuženi nije počinio teško već obično ubistvo ali, kako je naveo, i u tom slučaju bi bila izrečena ista mera.

Na prethodnom glavnom pretresu predstavnik komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu gde je obavljeno psihijatrijsko veštačenje Gagulića Sanja Damnjanović, objasnila je njegovu dijagnozu i njen uticaj na izvršenje krivičnog dela.

- Sprovedenim testovima ustanovili smo da on boluje od nespecifikovanog neorganskog duševnog oboljenja, dugotrajne duševne bolesti sa progresivnim tokom. U vreme izvršenja dela bio je pod uplivom simtoma duševne bolesti pa nije shvatao značaj svog dela niti upravljao svojim postupcima. Iz istog razloga on je procesno nesposoban, nije u stanju da shvati značaj krivičnog postupka niti da iznosi odbranu. S obzirom na to da postoji opasnost da ponovi isto ili slično krivično delo indikovana je mera obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi - navela je veštak Damnjanović. Zbog ovakve dijagnoze Gagulić nije bio prisutan ni na jednom glavnom pretresu već je danas u sudnici bila samo njegova supruga Tijana. Odgovarajući na pitanja punomoćnika porodice pokojne Aleksandre Šarković avokata Petra Stanojevića, kazala je da je i sama bila žrtva nasilja svog supruga.

- Pre godinu dana sam podnela prijavu zbog nasilja u porodici pa mu je izrečena mera zabrane prilaska i komunikacije u trajanju od 30 dana - rekla je supruga ubice. Punomoćnik joj je predočio iskaz u tužilaštvu u kome je navela da je Duško tukao i njihovu ćerku ali sudija Niketić nije dozvolila dalja pitanja o tom slučaju jer nisu direktno vezana za ubistvo Aleksandre Šarković. Međutim, Tijana je potvrdila da je njen suprug bio ubeđen da pokojna Aleksandra kuje zaveru protiv njega te da joj je zabranjivao da se sa njom druži. Posebno ga je nerviralo kako je navela Tijana, to što bi ona putem SMS poruka pitala da li je sve u redu kod njih što je, kako je objasnila, njen suprug tumačio kao očekivanje nekog negativnog događaja.

Duško je bespomoćnu ženu ubio 6. februara ove godine u Ulici Babičkih odreda a zatim je pokušao da pobegne iz Niša. Dok se parkirala ispred kuće svoje majke nakon što je dete ostavila u obdaništu, iz vozila u kome se nalazio njegov prijatelj S.A. Duško je u Aleksandru ispalio tri hica. Zatim je pozvao svog brata iz Kruševca kako bi mu pomogao da pobegne ali je uhapšen u okolini Aleksinca. Zločin je za sve koji su poznavali pokojnu Aleksandru bio iznenađenje s obzirom na to da je baš Duško venčao sa njenim pokojnim suprugom Dejanom Šarkovićem, koji je pre devet godina stradao prilikom slučajnog aktiviranja eksplozivne naprave.

Kako je nakon zločina saopštila niška policija, zbog ovog zločina uhapšene su tri osobe.

- Nišlija D.G. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo. Policija je uhapsila i S.A. (61) iz Niša zbog neprijavljivanja krivičnog dela i učinioca te D.G. (61) iz Kruševca zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela - navela je policija i pojasnila kakva je bila pojedinačna uloga u teškom ubistvu svakog od uhapšenih.

- D.G. se sumnjiči da je, dok je bio u svom automobilu sa S.A., sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u svom automobilu. Nakon što je S.A. izašao iz njegovog vozila D.G. se odvezao kod D.G. Policija je u opsežnoj akciji pronašla i zaustavila automobil u kome su se u okolini Aleksinca nalazili D.G. i D.G. i uhapsili ih. - saopštila je tada niška Policijska uprava.

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