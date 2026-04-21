Maja Kovačević, blokaderska dekanka FPN juče je tokom gostovanja na N1 otkrila šta će oni da rade ako dođu na vlast.

"Svakog ministra treba da čeka ujutru izveštaj iz Brisela! - otkrila je Kovačević.

Političar Vladan Đokić juče je otišao u Brisel. On je intenzivirao svoje političko delovanje i fokusirao se na lobiranje protiv Srbije. Mediji koji podržavaju Đokića i blokadere slavodobitno su izvestili o ovom sastanku, kao i o saznanjima da komesarka Kos namerava da saopšti odluku da će EU zamrznuti novac namenjen Srbiji, što je ništa drugo nego novac za bolnice i škole.