Bele patike su već godinama jedan od najtraženijih modnih komada jer se lako uklapaju u gotovo svaki stil – od sportskog i opuštenog, do elegantnijih i urbanih kombinacija. Njihova jednostavnost je upravo ono što ih čini univerzalnim izborom, ali istovremeno i razlog zašto brzo gube prvobitni izgled. Dovoljna je jedna šetnja po kiši, prašnjav trotoar ili malo neopreznosti pa da se na njima pojave mrlje, ogrebotine i požutele površine koje kvare utisak.

Ipak, to ne znači da morate da ih se odreknete čim izgube sjaj. Uz nekoliko jednostavnih trikova koje možete primeniti kod kuće, moguće je značajno produžiti njihov vek i vratiti im gotovo fabričku belinu.

Jedan od najbržih načina da se saniraju sitne ogrebotine, posebno na kožnim ili sintetičkim patikama, jeste korišćenje belog laka za nokte. Ovaj trik je posebno koristan kada se ošteti gornji sloj materijala i kada se kontrast između ogrebotine i ostatka patike odmah vidi. Dovoljno je naneti vrlo tanku količinu laka direktno na oštećenje i zatim ga nežno utapkati mekom krpicom ili maramicom kako bi se stopio sa površinom. Bitno je ne preterivati, jer deblji sloj može izgledati neprirodno i dodatno privući pažnju umesto da je sakrije.

Kada su u pitanju đonovi, oni su najizloženiji prljavštini i najbrže gube svoju belinu. Za njih se često koristi pasta za zube jer sadrži blage abrazivne čestice koje pomažu da se uklone naslage prljavštine. Postupak je jednostavan: mala količina paste nanosi se na staru četkicu za zube, a zatim se đonovi trljaju kružnim pokretima. Nakon nekoliko minuta rada, potrebno je sve isprati ili obrisati vlažnom krpom, i razlika je obično odmah vidljiva – đonovi deluju svetlije i čistije.

Kada su patike ozbiljnije zaprljane, posebno ako su duže bile izložene blatu ili masnim flekama, može pomoći kombinacija sode bikarbone i sirćeta. Ova mešavina stvara blagu reakciju koja pomaže u razgradnji tvrdokornih nečistoća. Od sastojaka se napravi gusta pasta koja se nanese na zaprljana mesta, ostavi nekoliko minuta da deluje, a zatim se ispere toplom vodom. Osim čišćenja, ova metoda često osveži celokupan izgled patika i vrati im svetliji ton.

Kod osetljivijih materijala, poput prirodne ili veštačke kože, potreban je znatno blaži pristup. U tom slučaju najbolja opcija je korišćenje blagog sapuna i mekane krpe ili sunđera uz minimalnu količinu vode. Patike se čiste laganim pokretima, bez jakog trljanja, kako se ne bi oštetila površina. Nakon čišćenja važno je da se ostave da se osuše prirodno, na sobnoj temperaturi, jer direktan izvor toplote poput radijatora ili sunca može deformisati materijal i skratiti im vek trajanja.

Uz ovakvu redovnu negu, bele patike mogu dugo zadržati svoj svež izgled i ostati jedan od najupečatljivijih detalja svake kombinacije.