Predsednik Vučić je pred kamerama pokazao rešenje i upotrebnu dozvolu za most.

- Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdata pre mesec dana. Čuj nakrivio mu se nos kao Pinokiju. Kakvi lažovi. Ja sam uvek za to da se uradi za narod. Ja ne bih došao ovde da to nije urađeno. Postoje ljudi koji se ne raduju uspehu svoje zemlje. Zato ćemo još da ulažemo. Šta da vam kažem - tužna priča sa tužnim krajem - zaključio je Vučić.

Predsednik Vučić je u Tomaševcu prisustvovao otvaranju novog železničkog mosta na Tamišu.