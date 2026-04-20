Obraćanje predsednika Vučića

- Dragi narode, vama ću da se obratim. Hvala vam što ste danas ovde, ne zbog toga što će ovaj železnički most da vam reši sve probleme u životu, već zbog toga što znate da je to jasan signal i za dodatna ulaganja, važna ulaganja u Banat, jer negde smo od nekada bogatog kraja i uspešnog kraja Srbije uspeli da napravimo jedan od najsiromašnijih u prethodnih 40 godina. I zato je vreme da ulažemo i u južni i u srednji i u severni Banat mnogo više nego što je to bio slučaj ranije. I ovaj most ovde koji smo platili 12,5 miliona evra, jer ovaj prethodni možete da pogledate kojim ćete ići i da koristite kao pešaci i biciklisti. Videćete ove nitne, one nisu zavarivane. One su čekićima i drugim predmetima ubacivane, i onda možete da mislite da je bilo pitanje bukvalno samo trenutka kada bi pod tolikim teretom most mogao da se sruši, ako za to vreme je i dobro urađeno.

- Sada imate sigurne mostove. Uskoro ćemo da napravimo i drumski most, a pre toga ćemo da u potpunosti, jer je i zbog kamionskog saobraćaja i svega drugog, da tu od obilaznice od Botoša ka Tomaševcu, taj tomaševački put 1,6 km u potpunosti rekonstruišemo, kao i ulicu Ive Lole Ribara u samom Tomaševcu, i da zamenimo stolariju u osnovnoj školi. To je ono što ćete da vidite već u narednim danima...

- Danas spajamo obale, spajamo ljude, i više nego ikada verujem u ove reči Ive Andrića. I ja takođe verujem, iako se ponekad našalim i kažem: ovaj most stari služiće za pešake, bicikliste, jer kod mene je sve ekonomija, pa kažem, zabava i razonoda. Ali je važno da to koriste i pešaci i biciklisti. Ali je važno da to uradimo što je moguće pre, da ljudi mogu da uživaju i u sve modernijim i boljim vozovima, da mogu na siguran način da prelaze Tamiš, i da što pre izgradimo i drumski most. Svi mostovi jednako i podjednako su vredni naše pažnje, jer pokazuju mesto na kojem je čovek naišao na zapreku i nije zastao pred njom, nego je savladao i premostio kako je mogao. Ovaj most omogućiće da vozovi između Olovate i Tomaševca, na čitavom pravcu Pančevo, Zrenjanin i Kikinda, saobraćaju brže, bezbednije, pouzdanije, brže od 100 km/h.|

- Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo i da razgovaramo i sa našim drugim i stranim partnerima, a ponosan na činjenicu što su ovo izgradile sve srpske kompanije. Sve firme koje su učestvovale u izgradnji ovog mosta su iz Srbije. Po prvi put da smo jedan tako zahtevan i komplikovan projekat izveli bez stranaca. To znači da naše firme rastu, da naše firme napreduju, da uče zanat i da polako savladavamo ono što smo nekada imali, a tamo 90-ih i 2000-ih u potpunosti izgubili. Uveren sam daćemo, iako mi je rečeno da je to čak preko milijardu evra, a mislim da će ići i preko milijardu i 200, 300 miliona, uspeti da spojimo Beograd preko Pančeva sa Zrenjaninom, Kikindom, Suboticom, a zatim Somborom i Bogojevcem, odnosno Somborom i Vrbasom, i ponovo sa glavnom prugom koja spaja Beograd, Novi Sad i Suboticu.

- Istovremeno ubrzano radimo na auto-putu Beograd-Zrenjanin-Zrenjanin-Novi Sad, da taj trougao uspešno napravimo, i to je za građane Zrenjanina i srednjeg Banata celog, rekao bih, od najvećeg značaja.

- Najvažniji je auto-put Beograd-Zrenjanin, jer je to važno za industriju, to će dovesti nove investitore u Zrenjanin, to će zaposliti mnogo novih ljudi u Zrenjaninu. Uskoro ćemo da krenemo i to će nas koštati 10 miliona evra, da krenemo u izgradnju i da završimo i taj četvrti krak obilaznice oko Zrenjanina, dakle da više nemate problema u samom jezgru grada, da možemo da izmestimo saobraćaj oko Zrenjanina, da možete bolje i lepše i kvalitetnije da dišete, kao što ćemo da vidimo kako da menjamo vodovodnu mrežu koja pravi 37% gubitaka, kao što smo se izborili sa bezbroj problema oko vode u prethodnom periodu. "Za dve godine auto-put, od Beograda do Zrenjanina 35-40 minuta" - Ne znam da li razumete da se život Zrenjanina, kompletnog srednjeg Banata, pa i južnog Banata i severnog Banata, u potpunosti menja izgradnjom auto-puta. Izgradnja auto-puta Beograd-Zrenjanin, verujem da ćemo ga za 2 godine sasvim završiti, dve i po godine. Onda vam je do Beograda 35-40 minuta, ne duže od toga. Onda je to lako za svakog investitora, onda je sve drugačije. Onda možete i da radite u Beogradu, da se vraćate da radite u Novom Sadu, da se vraćate, i obrnuto, neki drugi ljudi mogu da rade u Zrenjaninu a da žive u Beogradu ili Novom Sadu. I to su za mene velike stvari. To su tektonske promene, to su ogromne promene nabolje. To su promene koje znače bolji životni standard za sve građane Zrenjanina, ali ne samo za građane Zrenjanina, već i svih okolnih opština. U ovim teškim trenucima u svetu, kada ne znate gde ko koga napada i gde može. - Mislite li vi, ljudi, da se ja ne nerviram sad kad smo krenuli od Kovačice do Uzdina i od Uzdina ovde do mosta? Da se ja ne nerviram da vidim da je krpljen put 50 godina, da 45 godina najmanje nije urađen ovaj put? Pa nerviram se, i kao što vidite, znam i odlično sam zapamtio celu traku, i nerviram se zato svuda prođem okolo, naokolo, da bih mogao da vidim kakvo je stvarno stanje. Pa ja ih molim da urade ove stanice na ovoj glavnoj železničkoj magistrali do Subotice. Ubijte me ako znam šta čekam. Ne da dozvolu taj i taj, neće zbog nastrešnice da potpiše Sveti Petar, a ovo neće ovaj, a ovo neće onaj, a ovo neće ne znam ko... - A pare obezbeđene. Ljudi, vi samo morate da imate u vidu da nama železnica suštinski nije postojala, suštinski nije postojala 50 godina. Od tamo '87, '88, koliko, nije 50, preterao sam, ali skoro 40 godina, od '90. godine. Skoro da nije postojala. I sad ćemo polako sve da obnavljamo, polako da gradimo moderne železnice, i polako da gradimo i moderne železničke stanice. A videćete, obećao sam vam, uskoro ćete me u narednih 15 dana videti da sam obišao stanicu u Orlovatu, i znam šta ću da vidim. Mogu da mislim šta ću da vidim, ali ćemo i to da menjamo. I zato tražim vašu pomoć, da me vi obavestite, da me vi obavestite, onda negde možemo, negde ne možemo, ali ćemo negde moći da uradimo nešto, poručio je Vučić okupljenom narodu, Neće, deco, problemi sami da se rešavaju, nema leba bez motike - Rat da izbije između kojih zemalja i ko kome uvodi sankcije i ko šta protiv koga radi, važno je da čuvamo stabilnost. Važno je da na ozbiljan i odgovoran način pristupamo rešavanju problema, i važno je da nastavimo da gradimo našu Srbiju. I važno je da verujemo u rad, jer ništa neće da padne s neba. Vidim ovde mnogo mladih ljudi, zato hoću njima da se obratim. Neće, deco, neće mladi ljudi, vi koji dolazite, problemi da se rešavaju sami. Neko mora naporno i teško da radi da bi te probleme rešavao. - Oni koji misle da je dovoljno samo da budu protiv nekoga, samo da uzviknu nešto protiv nekoga i da će ti problemi da se reše, neće. Naprotiv, odvući će nas u ambis. A mi više ne želimo da vadimo zemlju iz ambisa i iz provalije kao što smo to radili posle 2012. godine. Hoćemo da Srbija napreduje, hoćemo da gradimo i radimo i da razumemo da nema hleba bez motike, i da moramo da radimo mnogo više nego što smo radili da bismo bili uspešni. I zato hoću vama, dragi narode, dragi ljudi, da se zahvalim na podršci koju pružate ozbiljnosti, odgovornosti, posvećenosti i požrtvovanosti, rekao ej Vučić posle čega je usledio aplauz. - Hvala vam na svakoj vrsti podrške, hvala vam i na ljubavi na svemu. Ja vas beskrajno volim i boriću se za vas, radiću za vas, i sve ovo što radim, radim da biste vi bili zadovoljniji i da biste mogli bolje da živite. Hvala vam najlepše. Živeo Tomaševac, Orlovat, živeo Zrenjanin, živela Srbija. - Pravićemo i drumski most i zamenićemo stolariju na osnovnoj školi, to ćete već moći da vidite u narednim danima..., dodao je i naglasio da svojim saradnicima stalno naglašava da ljude zanima ono što za njih mnogo znači u svakodnevnom životu jer se toliko govori o velikim projektima a zaboravljaju se manji - njihova glavna ulica koja im je sve na svetu, stolarija u školi, da deci bude toplo zimi... - Rekli su mi da će koštati milijardu a biće milijarda i 200-300 miliona evra da spojimo Beograd preko Pančeva sa Zrenjaninom i Kikindom do Bogojeva i Sombora... Ubrzano radimo na auto-putu Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, rekao je Vučić naglasivši da će za dve godine biti završen auto-put BG-ZR pa će do Beograda trebati 35-40 minuta, pa će ljudi moći da žive u Zrenjaninu a rade u Beogradu ili Novom Sadu. Na reči meštanina da je stanica u Orlovatu u lošem stanju, Vučić je rekao da će doći za par dana i da će ih iznenaditi pa dodao da se nervira kad vidi kakve su rupe na nekim putevima gde nije ulagano po 40 godina. - Sad ćemo polako sve da obnavljamo da pravimo moderne železničke stanice jer realno nismo ni imali železnicu do skoro, kazao je Vučić koji je prethodno da kad traži da vidi kako šta gde izgleda oni mu pokažu ono novo, a iza u očajnom stanju.

Pitanja novinara

Na to što opozicija i blokaderi ne mogu da se dogovore među sobom kako će na izbore, predsednik je rekao:

- Neka idu kako hoće. Ionako razlike između njih nema. Verujem da ćemo do Đurđevdana znati od prilike ili koji dan posle, kada će biti izbori. Tako da će imati priliku da pobede. Sad imaju veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije ali dobro, tako to ide.

