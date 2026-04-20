Žestok šamar za Srđana Milivojevića u Utisku nedelje! Predsednika Demokratske stranke "zakucala je Olja Bećković" koja mu je jednim komentarom načisto urnisala karijeru, i to uživo u emisiji.

Ona mu je rekla:

"Odbijate da učestvujete u radu Skupštine jer su, kako kažete, 'SNS-ovcima ruke krvave do ramena'?! Pa zašto onda ne vratite svoje poslaničke mandate i odreknete se plate i novca iz Skupštine? Ako već nećete da imate posla sa njima jer su im ruke krvave, onda vratite mandate!"

Inače, ovo nije jedini oštar komentar koji je dobio... Prethodno ga je jedan gledalac "sahranio" u uključenju u program pitanjem: "Ti misliš da smo mi veverice?!"