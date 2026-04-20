Blokader i narodni poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović je danas u Skupštini javno pozvao na korišćenje kanabisa. On je u Skupštini rekao sledeće:

-Danas je svetski dan borbe za legalizaciju kanabisa. Znate da se Zeleno-levi front zalaže za legalizaciju i možda da donesemo te zakone, pa možda pomogne nekima ovde da se smire, da umire nervozu, deluje tako na ljude - rekao je Lazović.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je oštro reagovala:

-Razumela sam iz vašeg izlaganja da vi koristite kanabis, pa da želite da svi ovde koriste kanabis. Znate, prvo to što radite vi, to je nelegalno i neverovatno je da ste to priznali u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Možda ćete se pozvati na poslanički imunitet, ali nemojte da promovišete nelegalne stvari u Skupštini - odgovorila mu je Brnabić.

Šta kaže Krivični zakonik?

Podstrekivanje drugih da izvrše krivično delo je krivično delo.

U članu 34 Krivičnog zakonika se navodi sledeće:

-Ko drugog sa umišljajem podstrekne da izvrši krivično delo, kazniće se kaznom propisanom za to krivično delo.

Ko drugog sa umišljajem podstrekava na izvršenje krivičnog dela čiji pokušaj je po zakonu kažnjiv, a delo ne bude ni pokušano, kazniće se kao za pokušaj krivičnog dela - navodi se u Krivičnom zakoniku.