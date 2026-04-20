Raduje se luksemburški N1 i piše da će danas Marta Kos da objavi da je Srbija ostala bez milijardu i petsto miliona evropskih fondova, koje je trebalo da dobije. Prosto čovek da se zapita kako neko može da bude srećan i zadovoljan ako država ostane bez nekih sredstava koja bi bila utrošena za škole, bolnice i puteve, navodi Uroš Piper.

Nije to, kako kaže, više ni za čuđenje. Očekivane i standardne poruke koje čujemo uvek sa N1. Naravno, uvek zaborave na ono što sledi posle onog “ali”:

- Ono što je bitno ovde, jeste da razbijemo mit o tih milijardu i petsto miliona evra. Kao prvo, ne radi se o tom broju. Ti fondovi koji su određeni za Srbiju od milijardu i petsto miliona evra su određeni kao fondovi u roku od četiri godine, znači od 2024. do 2027. godine.

Dakle, prostom računicom dolazimo do cifre od oko 380 miliona evra godišnje.

- I tu je u stvari ona caka u celoj ovoj priči. Vi mislite, eto, 380 miliona evra je ušlo u Srbiju i to će biti iskorišćeno za neke infrastrukturne projekte. Ne, neće. Zato što postoji pošalica u Briselu, kažu, kad daju oni neka sredstva, to su sredstva za sendviče, odela i avionske karte. I to jeste bukvalno tako – naglašava Piper.

On objašnjava da od tih sredstava, najveći deo i ne dođe u zemlju korisnicu:

- Zato što se plaćaju dnevnice EU birokratama, plaćaju se avionske karte, plaćaju se hoteli. Procena je da otprilike 250 do 300 evra na dnevnom nivou košta jedan evropski birokrata koji, na primer, dođe da poseti Srbiju. Ako je to delegacija od njih deset, i ostanu tri dana, lako se izačuna da samo tu ode oko 10.000 evra. Samo za jedno putovanje, a imate na desetine ili stotine takvih putovanja godišnje.

Spisak plaćanja se ne završava samo na troškovima putovanja. Šta se još plaća tim novcem, Piper je detaljno pobrojao.

- Imate konsultantske usluge, za sav novac koji dođe, uvek postoje neke konsultantske firme koje određuju kako će šta da se radi, uglavnom dolaze iz zemalja Evropske unije. I na kraju, od tih 380 miliona evra, pitanje je da li 100 miliona evra završi u budžetu neke zemlje korisnice. Nije bitna Srbija kao Srbija, govorimo o bilo kojoj drugoj zemlji. Znači, to je jedan osrednji fudbalski transfer - kaže Piper.

Znajući sve to, presmešan je pokušaj da se predstavi kako će Srbija da stane ako ostane bez tog novca:

- Ne, neće ništa stati. Država Srbija će nastaviti da postoji, da se razvija, ako hoće da daju novac, nek daju, ako neće, ne moraju. U svakom slučaju, za N1 je to vest koja treba da obraduje građane, za sve druge to nije vest, ali neće biti smak sveta, kako god da bude, Srbija će nastaviti da se razvija.