Iran je izvršio napade dronovima na američke ratne brodove u Omanskom zalivu, objavila je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim. Akcija je usledila nakon što je američka mornarica zaplenila kontejnerski brod koji je plovio pod iranskom zastavom u istim vodama, objavio je Bi-Bi-Si.

Za sada nema izveštaja o šteti koju su prouzrokovali ovi napadi dronovima. Centralni štab Hatam al-Anbije, glavna operativna komandna jedinica Irana koja koordinira oružane snage, ranije je opisao operaciju američke mornarice kao kršenje prekida vatre.

Iranska komanda je saopštila da će uzvratiti na čin, koji je opisala kao oružano piratstvo američke mornarice.

