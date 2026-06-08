On je istakao da će nova pruga značajno skratiti vreme putovanja od aerodroma do centra grada i povezati ključne železničke stanice u prestonici.

„To napreduje izuzetnom brzinom, to napreduje izuzetnom brzinom.

Moći ćete od aerodroma do centra Beograda da stignete mnogo brže. Danas, kao što znate, zbog gužvi, bez obzira na to koja vas kola čekaju, ne možete da dođete od aerodroma do centra Beograda za manje od 25 minuta, čak i ako vozite veoma brzo.

Ovako ćete moći da stignete za između 15 i 20 minuta od aerodroma do centra grada, bez potrebe da nekoga maltretirate da dolazi po vas na aerodrom i bez plaćanja skupih usluga prevoza.

Biće povezano prvo sa stanicom Zemun Polje, zatim sa stanicom Novi Beograd, kao i sa novom železničkom stanicom Novi Beograd, koja će do kraja godine biti završena i koja će izgledati zaista prelepo.“