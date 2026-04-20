General Ratko Mladić je izuzetno slab i ima poteškoća da govori i da ustane iz kreveta, čak i da sedne!

Na ovo upozorava njegov sin Darko Mladić, koji je najavio da će danas otputovati u Hag, a da će Ratka Mladića lekari posetiti prekosutra.

Prema njegovim rečima, dva srpska doktora će u Haškom zatvoru pregledati generala jer mu se zdravstveno stanje izuzetno pogoršalo.

- Letim u Hag. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić takođe će danas odvojeno posetiti generala Mladića kao predstavnik Vlade Srbije. Kardiolog i neurolog iz Srbije odlaze u utorak, 21. aprila, u Hag, gde će moći da ga pregledaju u sredu, 22. aprila. Njegovo stanje se pogoršalo - rekao je Darko Mladić.Generalov sin dodaje da je njegov otac izuzetno slab i da ima poteškoća sa govorom.

- Ne može sam da ustane ili sedi na krevetu - ističe Darko Mladić, uz opasku da zatvorska dokumentacija takođe potvrđuje veoma ozbiljno pogoršanje Mladićevog zdravstvenog stanja, ali da porodica trenutno čeka odgovor od Haga na zahtev Rusije i Srbije upućen Savetu bezbednosti UN za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga.

U decembru je zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN Marija Zabolocka zatražila na sastanku Saveta bezbednosti UN da se Ratko Mladić prebaci u Srbiju radi odsluženja kazne ili da bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga kako bi mogao da provede ostatak života uz odgovarajuću palijativnu negu.

Ratko Mladić je u zatvoru do sada pretrpeo najmanje dva moždana udara i bio je nekoliko puta operisan.

General Mladić uhapšen je 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po deset od 11 tačaka optužnice i bez dokaza ga osudio na doživotnu zatvorsku kaznu.