Nakon kratke bolesti, Mostar je izgubio jednog od svojih istaknutih umetnika, akademskog vajara, profesora i autora brojnih umetničkih dela - Tonija Marića.

Rođen 25. novembra 1980. godine u Mostaru, zvanje akademskog vajara stekao je 2016. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Širokom Brijegu u klasi profesora Nikole Vučkovića.

Ostavio je dubok trag u kulturnom i obrazovnom životu Hercegovine svojim umetničkim stvaralaštvom, prepoznatljivom izložbom Kameni snovi i predanim radom u nekoliko osnovnih i srednjih škola.

Osnovna škola Antun Branko Šimić Mostar oprostila se od poznatog umetnika dirljivim rečima.

(Večernji.ba)