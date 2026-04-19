Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je danas kolegi iz Bosne i Hercegovine Elmedinun Konakoviću da Srbima i Bošnjacima treba drugačija budućnost, a ne mržnja. Đurić je u subotu rekao da je razočaran Konakovićevim nastupom na Trećem ministarskom sastanku regionalne inicijative "Platforma za mir na Balkanu" u Antaliji, gde je oštro kritikovao zvanični Beograd, nakon čega mu je bosanskohercegovački kolega odgovorio objavom na Fejsbuku, u kojoj je izneo nove optužbe.

U odgovoru na objavu Konakovića, Đurić je naveo da je njegov govor u Antaliji bio deo predizborne kampanje i pozvao ga da ne koristi povišen ton na diplomatskim skupovima. "Svi znaju da si “pobedio” u Antaliji i ostavio sjajan utisak, ne moraš više da se pravdaš. Ljudi su te malo čudno gledali doduše. Poštujem te, ali nemam nameru ja da ti pomažem u takvoj predizbornoj kampanji, za to ćeš morati nekog drugog da nađeš. Srbima i Bošnjacima treba drugačija budućnost a ne mržnja. Samo te ipak molim da povedeš računa i izbegneš prstić i povišen ton na diplomatskim skupovima, nije bruka samo za tebe nego za region", poručio je Đurić. U post skriptumu Đurić je naveo da za predsednika Srbije Aleksandra Vučića glasa više Bošnjaka nego za Konakovića. "P.S. Svakako za mog predsednika Vučića glasa i glasaće više Bošnjaka nego što je za tebe ikada glasalo. Živ bio", napisao je on. Konaković je ranije danas u objavi na Fejsbuku poručio Đuriću da problemi treba da se javno iznose. "Ako ste imali primedbe trebalo je da ostanete i kažete šta imate. I vi ste odabrali kamere, al’ tamo gde nas nema da odgovorimo ili još neka pitanja postavimo. Na ključna vi niste odgovorili", napisao je Konaković. On je ponovo izneo optužbe na račun predsednika Srbije, ali i političara iz Republike Srpske, nakon čega je naveo da je BiH nakon svega spremna na saradnju, ali "bez emocija i ljubavi".

Đurić je juče, nakon skupa u Antaliji, u izjavi novinarima naveo da je Konaković odabrao da pred kamerama, bez argumenata i osnove, ali sa mnogo strasti, napadne brigu koju je predsednik Aleksandar Vučić izrazio zbog netransparentnih bezbednosnih aranžmana koji se prave u regionu. Kako je dodao, Konaković je u duhu prave predizborne kampanje, sa dosta strasti i ne preterano pozitivnih poruka, iskoristio skup da kritikuje zvanični Beograd, ne vodeći dovoljno računa o tome koliko svi imaju odgovornost da neguju odnose između naroda. "Odgovorili smo argumentima, delima smo pokazali da je Srbija deo rešenja, delima smo pokazali da se to ne radi tako pred kamerama, već ako postoje problemi uzme se telefon pa se razgovara. I pokazali smo da smo danas, kao što ćemo i ubuduće biti, na strani mira, saradnje, da jednako vodimo računa o svim narodima i, naravno, poštujemo i teritorijalni integritet BiH, vodimo računa i volimo i Republiku Srpsku. Ali nikada ne mislimo da je naš zadatak kao diplomata da vodimo borbe pred kamerama, da budemo silni, hrabri i junačni pred kamerama, već da rešavamo probleme", kazao je Đurić.