Tužilaštvo BiH formiralo je predmet nakon krivične prijave koju je ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković podneo protiv predsednika SDA Bakira Izetbegovića, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji.

- Formiran je predmet koji je dat u rad postupajućem tužiocu - kažu u Tužilaštvu BiH, piše SRNA.

Povod za prijavu bila je izjava Izetbegovića data krajem marta kada je tvrdio da će se narednih dana u Banjaluci dogoditi nešto opasno po Bošnjake, što će "zateći člana Predsedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića".

Izetbegović je rekao da se sve odnosi na, kako je rekao, popuštanje međunarodnih faktora prema Miloradu Dodiku.

- Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uverljivo da glumi da kontroliše, ali njih zatiču stvari - rekao je Izetbegović.