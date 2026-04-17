Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je reagovao na, kako je ocenio, skandalozno postupanje policije u Novom Sadu, gde su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova primenili silu nad starijim muškarcem koji je pokušao da prođe kroz blokiranu saobraćajnicu.

Prema njegovim rečima, situacija koja se dogodila izaziva ozbiljna pitanja o tome kako se sprovodi zakon i ko se u ovakvim okolnostima zapravo štiti.

Vučević je ukazao na to da je stariji čovek bio izložen napadima od strane blokadera, a da je, uprkos tome, policija reagovala protiv njega, umesto da sankcioniše one koji su izazvali incident i vršili nasilje.

On je svoje ogorčenje podelio i putem društvenih mreža, gde je jasno postavio pitanje koje, kako kaže, muči i veliki deo javnosti:

- Zašto policija u Novom Sadu ne kažnjava blokadersko nasilje, već maltretira starijeg čoveka kojeg napadaju blokaderi? Ko je na čijoj strani? – napisao je Vučević na Instagramu.

Ova izjava dodatno je podigla tenzije u javnosti, jer se otvara dilema da li policija u ovakvim situacijama deluje nepristrasno ili se, kako tvrde kritičari, primenjuju dvostruki standardi u postupanju prema učesnicima incidenata.

Slučaj iz Novog Sada tako je postao još jedan u nizu događaja koji pokreće pitanje odnosa institucija prema blokadama i nasilju na ulicama, kao i zaštite građana koji se u takvim situacijama nađu na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.