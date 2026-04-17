Francuska je odbila da pozove generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea i Ursulu fon der Lajen, predsednika Evropske komisije, na samit o Ormuskom moreuzu, pišu mediji, pozivajući se na izvore.

Kako ističu mediji, Jelisejska palata je dva puta uklonila Rutea i Fon der Lajen sa britanskog predloženog spiska pozvanih, jer Pariz želi da učesnici budu prvenstveno lideri zemalja.

Pored toga, kako su rekli izvori, američki predsednik Donald Tramp neće učestvovati na sastanku, kao ni drugi američki zvaničnici.

Istovremeno, prema pisanju medija, očekuje se da će britanski premijer Kir Starmer i francuski predsednik Emanuel Makron obavestiti Trampa o rezultatima samita.

Ranije je Starmer najavio da će Velika Britanija i Francuska ove nedelje održati međunarodni samit o slobodi plovidbe, u kontekstu američke blokade Ormuskog moreuza.

Prethodno, ministri spoljnih poslova zemalja koalicije za deblokadu Ormuskog moreuza održali su onlajn konsultacije, u okviru kojih su razmatrali moguće sankcije protiv Irana. Prošle nedelje održan je i sastanak predstavnika Ministarstava odbrane zemalja te koalicije, koju čine desetine država.

Američka mornarica je 13. aprila započela blokadu celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obe strane Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetskih isporuka nafte, naftnih derivata i prirodnog tečnog gasa. Vašington tvrdi da brodovi koji nisu povezani sa Iranom mogu slobodno da prolaze kroz Ormuski moreuz, sve dok ne plaćaju Teheranu putarinu. Iranske vlasti nisu najavile uvođenje putarine, ali su razgovarale o takvim planovima.

Podsetimo, Sjedinjene Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Eskalacija oko Irana dovela je do faktičke blokade Ormuskog moreuza – ključne rute za isporuke nafte i prirodnog tečnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, a uticala je i na nivo izvoza i proizvodnje nafte u regionu.