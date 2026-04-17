Na Medicinskom fakultetu juče su održani izbori za Studentski parlament. Blokaderi su nakon poraza počeli da prave haos.

A šta se zapravo desilo?

Na izborima su učestvovale dve liste: "Medicinski krug" - studentska lista koja je neutralna, i "Sinapsa" - blokaderska lista.

Blokaderi su, kako Alo! saznaje, najpre tražili posmatrače, zatim sprejeve, i uvid u sve tokove izbora. Da bi onda tražili i da se promene poslamtrači, a svi njihovi zahtevi su i ispunjeni.

Zatim su, mimo pravila koja nalažu da samo članovi izborne komisije prisustvuju brojanju glasova, tražili da nadgledaju brojanje glasova. I to im je uslišeno kroz komprimis da su mogli da gledaju sve kroz otvorena vrata.

Međutim, ni to nije bilo dosta već su tražili i da - pretresu predekansku kancelariju. Zatim da se iznesu štampači... I sve to im je ispunjeno, nakon čeka se počelo sa brojanjem glasova koje je trajalo do 1 ujutru.

A konačan rezultat kaže:

1044 - Medicinski krug

967 - Sinapsa

Ostali listići su bili nevažeći ili neiskorišćeni.

Zatim su blokaderi sami brojali glasove i utvrdili isti rezultat i broj glasova.

Međutim, kada su shvatili da su izgubili izbore smislili su da kažu da je "bilo papira od 100 grama, tanjih, i 200 grama, debljih!" To je po blokaderima bila nepravilnost! Valjda treba da ljudi na fakultetima vagaju papire iz štamparije.

Kako Alo! saznaje - čak ni to im nije nikakav argument već samo izgovor, jer su glasovi za obe liste bili - na papirima sa obe gramaže.

Onda su ustanovili i dve boje listića - a gasovi takođe nisu za jednu opciju jedne boje, a za drugu opciju isključivo druge boje, već je sve izmešano. Potpuno je jasno da to nema nikakve veze.

Kada su videli da nemaju argumente - krenuli su sa nasiljem i pozivanjem ljudi.

Inače, zgrada fakulteta je zbog tragedije na Filozofskom fakultetu zaključana i to se strogo poštuje. Tada na fakultet stiže dekan, on ulazi ali ulazi i 15 blokadera za dekanom, i tada kreće haos.

Blokaderi traže poništavanje izbora, postaju agresivni, dok je dekan pokušavao da smiri situaciju.

Blokaderi takođe nisu dali domaru da otključa vrata, nisu su dali bilo kome da izađe iz zgrade. Prosto rečeno - uzeli su taoce. Sve ovo se dešava između 2 i 3 ujutru. Kako saznajemo, neki blokaderi su šutirali vrata i gađali ljude, da bi na kraju glumili plač i vikali "nije fer."

Međutim, kako saznajemo, mnogi od blokadera koji su bili na licu mesta - uošte nisu studenti Medicinskog fakulteta.

Policija je tada stigla na lice mesta i postavila kordon. Blokaderi su odbili da se sklone iako ih je policija pola sata molila. Tada su rekli da će se skloniti - "ako se potpiše blanko papir, da ssu oni pobedili?!"

Članovi izborne komisije tada su se potpisali na na prazne papire, ne bi li se talačka kriza prekinula, iako su blokaderi zahtevali da se potpiše da su oni pobedili.

Policija je tada izvela članove izborne komisije napolje.

Da ne zaboravimo - sami su prebrojali da su imali manje glasova!