Kaže da očekuje da će Rusija prvo gađati Veliku Britaniju. Šešelj je tako komentarisao najnoviju vest da je Rusija najavila da su legitimne mete sve fabrike dronova u Evropi koje prave dronove za nacističku vlast u Kijevu.

- Rusija je prividno vršila vojnu intervenciju u Ukrajini, a zapravo je bila u ratu sa celim NATO paktom! Amerika je ustuknula od tog sukoba, iako Tramp i dalje daje kontradiktorne izjave, a Velika Britanija je najagresivnija. Nju sledi Nemačka i onda tek ove ostale zemlje koje nisu toliko značajne - rekao je Šešelj za Informer TV.

Kaže da ga ne iznenađuje rusko upozorenje Evropi.

- U svakom slučaju, nadam se da će Rusija najbolje proceniti ko zaslužuje takav jedan udar kako bi se ostali Evropljani upozorili da se okanu ćoravog posla i zamisli rata protiv Rusije jer u ratu protiv Rusije niko ne može da pobedi - izjavio je predsednik SRS.

Ističe da Veliku Britaniju nema ko da brani.

- Amerikanci neće žrtvovati sebe da bi spašavali Veliku Britaniju - kazao je prof. dr Vojislav Šešelj.

Nemci su se opet digli, povampirili su Hitlera, pogrešno napadaju AfD da je to nacistička oragnizacija, navodi Šešelj.

- AfD se najviše zalaže sa Rusijom za mir u Evropi. Stvari su sve jasnije - ističe predsednik SRS.

Zaključio je da evropski narodi ne žele rat.

- Samo ovi ludaci koji su preuzeli vlast u mnogim državama bi da ratuju. Oni se junače, a nema ni jednog sposobnog za vojnu obavezu - konstatovao je predsednik SRS.

Podsećamo, ruske oružane snage upozorile su ranije da planovi pojedinih evropskih država o povećanju isporuke bespilotnih letelica Ukrajini mogu da dovedu do nepredvidivih posledica i oštre eskalacije vojno-političke situacije na celom kontinentu.

- Izjava ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: spisak evropskih objekata koji proizvode dronove i drugu opremu predstavlja spisak potencijalnih ciljeva za ruske oružane snage. Kada će napadi postati stvarnost zavisi od toga šta će se dalje desiti. Spavajte mirno, evropski partneri! - poručio je Medvedev.

Umesto jačanja bezbednosti evropskih država, potezi evropskih lidera sve brže uvlače te zemlje u rat sa Rusijom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Ministarstvo je saopštilo da je, u uslovima rastućih gubitaka ukrajinskih snaga, 26. marta rukovodstvo više evropskih zemalja donelo odluku o povećanju proizvodnje i isporuka bespilotnih letelica Ukrajini za napade na teritoriju Rusije.

Značajno povećanje proizvodnje bespilotnih letelica za kijevski režim planirano je kroz proširenje finansiranja ukrajinskih i zajedničkih preduzeća na teritoriji evropskih država, koja se bave proizvodnjom udarnih dronova i njihovih komponenti, navodi se u saopštenju.

- Ovu odluku smatramo namernim korakom koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije na evropskom kontinentu i postepenom pretvaranju tih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine - dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, sprovođenje scenarija koja iznose predstavnici Kijeva o terorističkim napadima na Rusiju uz upotrebu dronova proizvedenih u Evropi, a formalno ukrajinskih, može da dovede do nepredvidivih posledica.

. Evropska javnost treba ne samo jasno da razume stvarne uzroke pretnji po njihovu bezbednost, već i da zna adrese i lokacije ukrajinskih i zajedničkih preduzeća za proizvodnju bespilotnih letelica i komponenti na teritoriji svojih zemalja . navodi rusko Ministarstvo odbrane.

Prema podacima tog ministarstva, filijale ukrajinskih kompanija nalaze se u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Holandiji, Poljskoj i Češkoj.

Navodi se i da preduzeća u inostranstvu koja proizvode komponente za ukrajinske oružane snage posluju u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Češkoj, Izraelu i Turskoj.