General Ratko Mladić je komandat Vojske Republike Srpske i njegova istorijska uloga će tek biti ispisana, a u Hagu je izložen ponižavajućim okolnostima zbog čega je njegovo zdravstveno stanje veoma loše, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

Nakon što je general Mladić doživeo lakši moždani udar i nalazi se u veoma teškom stanju, Dodik je naveo da su tamo primenjene krajnje ponižavajuće okolnosti prema srpskom generalu jer mu ne daju adekvatnu terapiju.

Dodik je podsetio kako su iz Haga isporučili Radoslava Brđanina koji je ubrzo po povratku u Banjaluku preminuo, a tada su naši lekari videli da je bio zapušten i da nije na vreme primenjena medicinska terapija.

– Tako rade sa svima tamo – rekao je Dodik.

Dodik je ocenio da generalovo zdravstveno stanje ne može da izdrži sudske procese, a da tamo na tome insistiraju, te da tu pada sva njihova priča o pravičnosti, humanizmu i mnogo čemu drugom.

– Žao mi je, znam, išao sam i svedočio i rekao šta mislim o Ratku Mladiću u sudnici Haškovog tribunala. Bio sam svedok njegove odbrane – podsetio je Dodik.