"Mandati nisu dekor. Ako vam se ne radi u Skupštini, vratite ih."

Ova poruka objavljena je na profilu blokadera iz redova studenata iz Novog Sada.

A upućena je poslanicima iz redova opozicije od kojih čak 15 danas nije došlo u Skupštinu na raspravu koju su sami tražili.

Podsetimo, 15 od 62 poslanika opozicije koji su tražili da se raspravlja o poverenju Vladi nije došlo na današnju sednicu. Zbog toga nije obezbeđen kvorum neophodan za rad Skupštine, pa je sednica odložena.

U raspravu se na mrežama uključio i Vladimir Šticam, koji je poručio:

"Ne može, moraju neke stranke da primaju 130 hiljada evra mesečno iz budžeta, što su pare građana Srbije. Sve više mi izgleda da im odgovara da ovaj mandat ide do kraja i da se novac sliva. To pokazuje da uopšte ne razmišljaju o narodu i opštem dobru," napisao je Štimac.