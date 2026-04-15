Sređivanje biračkog spiska koji je napravljen po meri i interesima mafijokratije, izaziva burne reakcije među DPS-om i njegovim satelitima.

Reakcije dijaspore

Među bučnijima je Đukanovićeva dijaspora koja je decenijama omogućavala prekrajanje izborne volje građana Crne Gore.

Njen ogranak iz Nemačke, tzv. Savez asocijacija Crne Gore u Nemačkoj (SCANJ) u svemu ovome vidi plan aktuelne vlasti da sprovede politički inženjering bez presedana, a to je, smatraju oni, brisanje dijaspore iz biračkog tela i nezakonito odjavljivanje građana sa njihovih adresa, bez njihovog znanja i saglasnosti.

Optužbe na račun vlasti

U saopštenju su istakli, pored ostalog, da takvi potezi ne predstavljaju direktan napad na ustavni poredak, grubo kršenje zakona i pokušaj prekrajanja izborne volje građana, te da dijaspora nije teret države, već njen važan stub, te da bi njeno isključivanje iz političkog života predstavljalo čin diskriminacije.

Poziv na reakciju

Stoga, oni su uputili apel svim udruženjima u dijaspori da se hitno ujedine i organizovano odgovore na, kako navode, pokušaj obespravljivanja. Takođe su pozvali manjinske političke subjekte i zajednice – bošnjačku, albansku, hrvatsku i druge – da se jasno i bez odlaganja suprotstave ovakvim potezima, uz poruku da bi ćutanje u ovom trenutku značilo saučesništvo.

SCANJ je obavestio javnost da je njihov pravni tim već pripremio dokument za, kako navode, oštru pravnu reakciju, koji će biti upućen relevantnim institucijama u Briselu, s ciljem upoznavanja međunarodne zajednice sa navodnim kršenjem demokratskih standarda i prava građana.

Podsećanje na ranije poruke

Nakon svih ovih žalopojki i pravljenja žrtve od samih sebe, vreme je da se, na konkretnom primeru, podsetimo prirode ovakve organizacije dijaspore koja se, s punim pravom, može nazvati Đukanovićeva dijaspora.

„Treba da budemo na braniku domovine kao što su naši preci brodom preko okeana dolazili da učestvuju u otadžbinskim ratovima“.

Ovako su, u susret predsedničkim izborima 2023. godine, popaljivali ovdašnje manjinske narode, kao da je u pitanju borba za opstanak, život i smrt.

„Naš izbor je jasan. Jedino Milo Đukanović može sačuvati nezavisnost naše države. Pozivamo vas da se svi odazovemo vapaju naše zemlje. Zbog naših predaka i naših potomaka dajmo doprinos da se sve završi u prvom izbornom krugu. Nemojte verovati zastrašivanjima onih koji bi sve dali da naše države nema. Ne dopustite da vas pokolebaju, jer nemaju nikakav pravni osnov da vam zabrane glasanje. Nemaju nikakve mehanizme da vam naruše status u zemljama prijema. Svi smo mi crnogorski državljani, bez prava glasa bilo gde drugo. Svi smo mi ćerke i sinovi Crne Gore kojoj danas trebamo više nego ikada pre“, ukazali su tada u proglasu iz ovog vajnog saveza dijaspore.

Zaključak

Pametnome dosta.

Zato odvojimo svi jedan vikend i pomozimo svojoj državi. Naša deca će nam biti zahvalna.

