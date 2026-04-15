Nepridržavanje pravila može u sekundi dovesti do ozbiljnih posledica.

Jedan dramatičan snimak iz Ročestera prikazuje upravo takav scenario – lančani sudar na auto-putu koji je počeo bezazleno, a završio se potpunim kolapsom saobraćaja.

Kako je došlo do lančanog sudara

Sve je počelo manjim kontaktom između jednog automobila i vozila marke Jeep. Nakon sudara, vozači su se zaustavili pored puta kako bi razmenili podatke, dok je saobraćaj u susednoj traci naglo usporio.

U tom trenutku dolazi do ključne greške – vozač crvenog hečbeka nije držao bezbedno odstojanje i nije uspeo da zakoči na vreme.

Domino efekat koji je izazvao haos

Vozač je udario u zadnji deo vozila Honda CR-V, čime je pokrenut lančani sudar. Ubrzo su usledili novi udari, jer vozači iza nisu imali dovoljno prostora za reakciju.

Nekoliko automobila pokušalo je da izbegne sudar u poslednjem trenutku, ali zbog male distance i velike brzine situacija je brzo izmakla kontroli.

Prema dostupnim informacijama, u ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je najmanje deset vozila, dok su delovi automobila bili razbacani po kolovozu.

Velika materijalna šteta, srećom bez težih povreda

Iako prvi udari nisu delovali kao da su izazvali ozbiljne povrede, materijalna šteta je velika. Posebno se izdvaja poslednji sudar, koji se čuo van kadra i bio je znatno snažniji od prethodnih.

Ovakve situacije često pokazuju koliko brzo manji incident može prerasti u ozbiljnu saobraćajnu nesreću.

Zašto je bezbedno odstojanje ključno u vožnji

Stručnjaci stalno upozoravaju da je držanje bezbedne distance u vožnji jedan od najvažnijih faktora za sprečavanje nesreća.

Vožnja „na braniku“ značajno povećava rizik od lančanog sudara, posebno na auto-putu gde su brzine visoke.

Bezbedno odstojanje omogućava:

pravovremenu reakciju vozača

sigurnije kočenje

izbegavanje sudara u nepredviđenim situacijama

Lekcija za sve vozače

Ovaj lančani sudar još jednom potvrđuje da bezbedno odstojanje nije samo preporuka, već osnovno pravilo bezbedne vožnje.

Jedan trenutak nepažnje dovoljan je da izazove ozbiljan udes i ugrozi živote učesnika u saobraćaju. Zato je važno uvek držati distancu i prilagoditi brzinu uslovima na putu.