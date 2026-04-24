U opštini Bajina Bašta, u mestu Bačevci, zaseok Jezdinovci, meštani su konačno dočekali ono što su čekali decenijama – prvi asfalt kroz svoje selo.

Za mnoge od njih to nije bio samo put, već simbol boljeg života, povezanosti i nade da njihov kraj više neće biti zaboravljen.

Međutim, radost nije dugo trajala.

Na novom, tek urađenom putu osvanuli su grafiti ispisani sprejom, među kojima se mogu videti poruke poput „sUdenti pobeđuju“ i „botov je“.

Snimci sa lica mesta jasno pokazuju da je nova infrastruktura, koju su generacije čekale, vrlo brzo postala meta neodgovornog ponašanja.

Meštani ne kriju ogorčenje. Pitaju se kome smeta put koji njima znači život i zbog čega se nešto što je urađeno za dobrobit svih pretvara u prostor za političke poruke i podele.

„Da li su građani Bačevaca ovo zaslužili?“ – pitanje je koje se najčešće čuje među ljudima koji su godinama čekali da se asfalt konačno pojavi u njihovom kraju.

U trenutku kada se govori o razvoju i ulaganjima u infrastrukturu, ovakvi potezi, kako ističu meštani, ne doprinose ničemu osim produbljivanju tenzija i uništavanju onoga što je tek napravljeno.

Za njih, poruka je jednostavna – put je trebalo da spoji ljude, a ne da postane mesto novih podela.