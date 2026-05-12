Na obroncima Tare, nedaleko od Bajine Bašte, krije se mesto za koje mnogi kažu da izgleda kao iz filma. Na samom vrhu stene, iznad provalije i guste šume, nalazi se misteriozni Solotnik – stari grad o kom se i danas pričaju legende.

Ko jednom ode tamo, teško zaboravlja pogled koji „puca“ kilometrima, čak do pola Bosne, ali i jezivu tišinu koja vlada među ostacima kamenih zidina.

Narod ovaj kraj odavno povezuje sa prokletom Jerinom, pa se Solotnik često naziva i Jerinin grad. Stari pričaju da je upravo ona naredila da se tvrđava zida na nepristupačnoj litici, a legenda kaže da su tokom gradnje stradala trojica majstora.

– Priča se da im je Jerina izmakla merdevine dok su radili, pa su pali u ambis. Kasnije su mesta gde su nastradali dobila imena po njima – Luke, Kostin Do i Palež – pričaju meštani ovog kraja.

Iako istorija o Solotniku nema mnogo zapisa, arheolozi veruju da je ovde nekada bio pravi srednjovekovni zamak sa vlastelinskim dvorom. Pronađeni su ostaci oružja, grnčarije i zidina koje pokazuju da je grad najverovatnije stradao tokom turskih osvajanja u 15. veku.

Tvrđava je podignuta na stenovitom platou iznad krečnjačke litice koja se spušta do izvora Solotuške reke. Zidovi su i danas delimično očuvani, a među ruševinama mogu se videti ostaci kule, ulaza i stare cisterne za vodu.

Ali ono zbog čega ljudi danas najviše dolaze nije samo istorija. Sa Solotnika se pruža jedan od najlepših pogleda u zapadnoj Srbiji. Kada je vedro, pogled ide preko brda i šuma sve do Bosne i Hercegovine, pa mnogi kažu da je ovo mesto gde čovek stvarno može da „odmori oči i dušu“.

Zato nije ni čudo što Solotnik iz godine u godinu privlači sve više avanturista, ljubitelja istorije i onih koji vole da čuju dobru legendu uz pogled koji ostavlja bez daha.