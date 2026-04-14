Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ekonomsku krizu biti nemoguće izbeću u svetu i ocenio da već postoje posledice.

"I nisam želeo o tome posebno da govorim, ali evo, kada ste pitali, ekonomska kriza, biće je nemoguće izbeći u svetu. I na svetskom nivou se plašim da će biti jedna od najtežih, možda posle 29. do 33. godine prošlog veka, možda i najteža u svetu svih vremena. I sve je to teže da se zaustavi, i već postoje posledice", rekao je Vučić novinarima nakon svečanosti povodom Dana odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre".

Kako je dodao, svi žive na osnovu bafera i rezervi koje su pravljene ranije, a ne na osnovu onoga što je danas realnost.

"Koliko ćemo to još moći, mi ćemo se truditi da, dan, dva, tri, pet ili sedam ili deset izdržimo duže nego neki drugi. Ali svakako, sve postaje, sve je teže, komplikovanije i problematičnije. Kada imate takve ekonomske krize, onda imate velike političke sukobe. Ti veliki politički sukobi dovode do toga da niko nikoga više ne poštuje, i oni dovode do ratnih sukoba koji sa neverovatnom ili nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izbijaju u raznim delovima sveta", rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija mora da brine o svojoj bezbednosti.

"Naša je obaveza, mi smo vojno neutralna zemlja, suštinski jedina u regionu, okružena NATO zemljama ili pretendentima da postanu članice NATO-a, i mi moramo da brinemo o svojoj bezbednosti, o svom nebu, moramo da brinemo o našoj deci, o svima, i zato ulažemo mnogo. I taj novac koji ulažemo je ogroman", rekao je Vučić.

Stari objekat Kobri, bile su bukvalno barake, kazao je Vučić.

"Najviše vremena sa njima provodim i srećan sam što smo uložili desetine miliona evra, imaće jedan od najekskluzivnijih objekata. Kupujemo mnogo toga, radi naša vojna industrija, popunjavamo bojevom municijom. Suviše brzo snažimo da bi se neko usudio da sprovodi agresiju protiv nas", rekao je Vučić.

Vučić je najavio i da će sutra u Srbiju doći predsednik Republike Srpske Siniša Karan, kao i Milorad Dodik i Željka Cvijanović i kompletno rukovodstvo.

"Želimo da proverimo šta je to što smo uradili u prethodna tri, četiri meseca i da ubrzamo sve što je potrebno, jer se svet nalazi u tako turbulentnom periodu", rekao je Vučić.