Brojni evropski lideri uputili su čestitke Peteru Mađaru nakon pobede na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, gde je njegova opoziciona stranka Tisa osvojila dvotrećinsku većinu. Čestitke je uputio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i Alek Soroš, Hilar Klinton i Andrej Plenković.

Postavlja se logično pitanje - hoće li Peter Mađar ili neće da radi na pitanju rušenja prijateljstva Srba i Mađara koji su se godinama gradili?

Mađarska je tokom prethodnog perioda postala jedan od najglasnijih zagovornika evropskog puta Srbije unutar Evropske unije. Orban je više puta isticao da je stabilna Srbija od ključnog značaja za region, dok je Vučić naglašavao značaj podrške koju Budimpešta pruža Beogradu.

Zajednički projekti u oblasti energetike i saobraćaja olakašavaju bilateralnu trgovinu Srbije sa Mađarskom, koja je u proteklih 10 godina uvećana tri puta.

Bilateralna trgovina je prošle godine dostigla nivo od 3,4 milijarde evra i to Mađarsku svrstava među naših prvih pet spoljnotrgovinskih partnera. Sa Mađarskom trguje gotovo 4.000 kompanija iz Srbije i one su prirodno zainteresovane za to tržište.

Zajednički projekti su temelj za dalji napredak privredne, trgovinske i investicione saradnje, a među njima se ističu projekat izgradnje brze pruge Beograd - Budimpešta i rekonstrukcija graničnog prelaza Horgoš.

Ipak, za Srbiju je trenutno kritično pitanje prodaje NIS-a mađarskom MOL-u. Nakon što su američke sankcije Rusiji stupile na snagu, ugovorena je prodaja Naftne industrije Srbije mađarskoj kompaniji. Da li će promena vlasti u susednoj državi uticati na energetsku bezbednost Srbije, i kako?

Izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vredan između 900 miliona i milijardu evra, ponovo je otvorila jedno od najosetljivijih ekonomskih i političkih pitanja u Srbiji.

Podsećamo, deo nacrta ugovora koji je predat američkom OFAK-u na razmatranje podrazumeva i to da Srbija preuzme deo akcija NIS-a i tako svoj udeo poveća na više od jedne trećine, što će nam dati pravo delimičnog odlučivanja o poslovanju kompanije.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.

Situacija je dodatno zakomplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku. Svuda u svetu, a posebno u Evropi se donosi niz mera da se održi stabilno snabdevanje naftom.

Američki OFAK uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

Sada, kada je došlo do promene vlasti u Mađarskoj a 17. april je za koji dan, pitanje je da li će Srbija i njeni građani ispaštati zbog pobede Petera Mađara, ili će odnosi ostati dobri.

BONUS VIDEO