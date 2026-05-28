U surčinskom naselju danas oko podneva došlo je do jezivog otkrića kada je u jednoj njivi pronađen ljudski skelet.
Ostaci tela nisu uočeni na površini, već su otkopani tokom radova na putu.
Kako se saznaje, lokalni meštanin G. M. otišao je u Ulicu Sremskih partizana (bb) kako bi obišao svoje imanje. Na delu gde su se izvodili radovi i gde se kopao put kroz njivu, bager je iz zemlje izvukle stravičan prizor - delove ljudskog kostura.
Preplašeni meštanin je odmah reagovao i o ovom jezivom pronalasku obavestio policiju, koja je ubrzo stigla na lice mesta sa patrolama i forenzičarima.
Kosti poslate na Institut za sudsku medicinu
Policijski službenici su odmah ogradili prostor i obavili detaljan uviđaj na mestu pronalaska kako bi se utvrdilo da li u blizini ima još ostataka ili ličnih predmeta koji bi pomogli u identifikaciji.
Sve zatečene kosti biće hitno poslate na sudsko-medicinsku obdukciju.
Lekari sudske medicine pokušaće da putem DNK analize i pregleda kostiju utvrde:
Identitet stradale osobe (proverom baze nestalih lica),
Pol i starost u trenutku smrti,
Tačan uzrok smrti (odnosno da li ima tragova nasilja),
Vreme koje je skelet proveo zakopan pod zemljom.
Istraga je u punom jeku, a policija obezbeđuje lokaciju u Surčinu dok se ne završe sve neophodne radnje na terenu. O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Komentari (0)