Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević saopštio je danas da je za njega najcrnji dan u njegovom životu bio kada je Crna Gora priznala takozvanu državu Kosovo.

„To je najcrnji datum u mom životu što se tiče političkog delovanja ako se izuzmu porodični gubici koje sam imao. Počeli su da nam objašnjavaju da je to za naše dobro. Ja sam bio na protestu 2008. godine, bio sam na svim protestima i 1997. godine i na svim protestima protiv režima Mila Đukanovića do današnjeg dana i molio sam Boga da dođe vreme da mi speremo tu sramotu sa obraza Crne Gore“, naveo je Knežević u objavi na svom zvaničnom Fejsbuk profilu. Knežević je rekao da zbog inicijativa za poništavanje odluke o priznavanju samoproglašenog Kosova, "dobijaju podsmeh, dobijaju jedan prezir zbog svega što su uradili i pokušavaju da ih predstave kao psihijatrijske slučajeve.

Sve to jer su krenuli u ispravljanje nepravde a koja će, kako veruje, da se dogodi i u drugim opštinama a ne samo u Zeti koja je povukla priznanje tzv. države Kosovo. „Sledeća opština će biti Pljevlja. Većina u Pljevljima predvođena Dariom Vranešom i Vladislavom Bojovićem će ubrzo doneti deklaraciju kao što se donelo u Zeti. To će biti i u Andrijevici, Beranama, Herceg Novom. I to će biti poruka i Milojku Spajiću i svima da je preko 85 odsto građana što je i Duško Marković govorio, protiv priznanja lažne države Kosovo.

"Pritiske trpimo, trpećemo i dalje, ali ako se čime ponosimo u našem političkom aranžmanu, onda je to ova deklaracija koja je donesena u opštini Zeta i neizmerno sam ponosan na odbornike koji su to izglasali i na građane Zete koji trpe ozbiljne birokratske i administrativne probleme od Glavnog grada zbog svog patriotskog odnosa i i zbog toga što nisu izdali ni svoje pretke ni svoje potomke“, naveo je Knežević.