Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut predsedavao je danas vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu „Rzav“ u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi.

Na sednici su razmatrane situacija nastala usled pucanja magistralnog cevovoda i aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo, a nadležnim službama, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima naloženo je da preduzmu maksimalne mere i angažuju sve raspoložive kapacitete kako bi posledice havarije bile što pre sanirane, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Sve nadležne službe su, rečeno je na sednici, u stalnoj koordinaciji i preduzimaju se intenzivne mere kako bi se u najkraćem roku uspostavilo snabdevanje tehničkom, a nakon kontrole ispravnosti, i pijaćom vodom. Premijer Macut je takođe naložio da Republički štab za vanredne situacije nastavi da prati situaciju na terenu, kako bi se koordinacijom svih nadležnih službi posledice havarije što pre otklonile i obezbedilo normalno vodosnabdevanje građana. Sednica je zakazana po nalogu premijera Macuta, a prisusvovao joj je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.