Sjedinjene Američke Države su zvanično, bez ikakvog odlaganja i sa najvišim državnim pečatom, potpisale istorijski ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Beogradu!

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, danas se oglasio i otkrio da su SAD već počele sa pripremama svog paviljona.

"Sjedinjene Američke Države su nedavno i zvanično potpisale ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, a drago mi je što su već krenuli u ozbiljne pripreme da kroz svoj paviljon predstave sve inovacije, kreativnost i snagu američke ekonomije, sporta i muzike.

Naš Expo je od najmoćnijih ekonomija na svetu prepoznat kao mesto susreta ideja i inovacija, i to je nešto na šta treba da budemo ponosni.

Zajedno ćemo organizovati dogadjaj koji će ostaviti snažan trag u čitavom svetu." - poručio je ministar Mali.