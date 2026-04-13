Mlad Mesec izlazi i pokazuje nam zašto impulsivnost ne funkcioniše tokom sezone Ovna.

Mesec u Ribama započinje nedelju, donoseći miran i spokojan trenutak pre nego što mlad Mesec stupi na scenu. Krajem nedelje, Mars i Saturn su u konjunkciji. To znači da sve što sada započnemo zahteva više vremena da bi donelo rezultate koje želimo.

Posao može delovati stresnije, ali to ne bi trebalo da nas obeshrabri. Kada se Sunce u nedelju, 19. aprila, pridruži Veneri u Biku, očekuje nas prijatno iznenađenje. Ovaj tranzit nas podseća na vrednost ljubavi i povezanosti.

Evo na šta treba da obrate pažnju horoskopski znakovi:

Ovan

Ovo je vaš trenutak u centru pažnje, Ovnovi, sa svim planetama u vašem znaku koje vas stavljaju na test. Mlad Mesec vas pita šta želite da stvorite, dok Neptun širi vaše ideje i horizonte. Iako može biti primamljivo da ostanete u oblacima, Saturn naglašava da je za napredak potreban naporan rad.

Usmerite se ka nečemu velikom. Iako put može biti izazovan, vi ste borac i pobedićete sve dok ostanete fokusirani i dobro planirate. Ovaj tranzit takođe podstiče početak nečeg moćnog. Iako vas čeka mnogo rada, ishod će vredeti truda.

Bik

Mlad Mesec vas podstiče da se okrenete sebi, Bikovi. Ovo je dobro vreme da otpustite stare zamerke, jer vas Mars podseća da ne držite do stvari koje više nisu važne. Umesto toga, fokusirajte se na ono što je zaista bitno, piše Your Tango.

Energija Ovna vas tera da idete napred, oslobođeni prošlosti. Mesec donosi želju za povlačenjem i boravkom u udobnosti doma. Period povlačenja može vam prijati, pa se usredsredite na planove pre nego što Sunce uđe u vaš znak.

Blizanci

Tokom ovog lunarnog ciklusa sređujete svoje misli i postajete sigurniji u izražavanju. Mlad Mesec u Ovnu donosi analitički period koji vam pomaže da sazrite.

Iako vas Mars u Ovnu podstiče da govorite ono što mislite, podseća vas i da je diplomatija važna. Možete delovati oštrije ili defanzivnije. Razmislite pre nego što nešto kažete kako ne biste povredili druge.

Rak

Sezona Ovna već menja vašu viziju i ciljeve za narednih šest meseci. Profesionalni ili akademski planovi mogu delovati nejasno jer Neptun unosi sumnju u vaše izbore. Ipak, sada kada je Mars u Ovnu, imate više smernica, iako Saturn usporava stvari.

Fokusirajte se na ono što vas ispunjava i donosi radost. Napravite potrebne promene kako biste efikasnije radili na svojim snovima.

Lav

Ove nedelje svi primećuju vaše talente i vide po čemu se izdvajate. Tokom mladog Meseca u Ovnu postajete radoznaliji prema svetu oko sebe. Međutim, susret Marsa i Saturna vas podseća da usporite i ne žurite.

Ovo nije vreme za prečice. Učite iz grešaka i prihvatite konstruktivne savete mentora. U narednih šest meseci možete promeniti svoju životnu filozofiju.

Devica

Za vas, Device, mlad Mesec u Ovnu je emotivan i težak tranzit. Razmislite o prošlim iskustvima i kako su vas oblikovala, sada kada Saturn više nije u Ribama.

Saturn u Ovnu pokreće duboku transformaciju. Ovaj mlad Mesec vas tera da kopate po prošlosti kako biste razumeli kakve odnose želite i šta želite da stvorite u budućnosti.

Vaga

Tokom ovog tranzita usmeravate svoju nezavisnu energiju. Kvalitet vaših odnosa dolazi na test, jer se Mesec pridružuje Marsu i Saturnu u Ovnu. Ovo nije vreme za zavisnost od drugih - učite da postavite granice.

Najvažniji odnos sada je onaj koji imate sa sobom. Uz uticaj Neptuna, fokusirani ste na unutrašnje isceljenje i buđenje unutrašnjeg ratnika.

Škorpija

Promena rutine i učenje kako da sarađujete sa drugima bez osuđivanja deo su ovog perioda. Energija Ovna vas inspiriše. Ako ranije niste verovali u sebe, sada imate priliku da to promenite.

Vreme je da jurite svoje snove, ali je dobra organizacija ključna. Planirajte unapred i uspostavite rutinu koja će poboljšati vašu disciplinu i radne navike.

Strelac

Sva ova vatrena energija budi umetnika u vama. Ovo je kreativan period i vreme da se povežete sa svojim talentima. Ipak, uz Saturn i Mars u Ovnu, podsećate se da uspeh zahteva trud i disciplinu.

Ove nedelje upoznajete nove ljude koji vas mogu usmeriti i pomoći vam da prevaziđete kreativne blokade.

Jarac

Porodica i prijatelji su ključni za balansiranje ove energije Ovna. Povucite se i odvojite vreme za odmor. Takođe se javlja želja da saznate više o svom poreklu i precima.

Uz uticaj Marsa osećate jaku povezanost sa prošlošću. Ovo je pravo vreme za razgovore o porodičnoj istoriji, ali i za uređenje doma.

Vodolija

Spremite se za promene u prijateljstvima i saradnji. Mlad Mesec u Ovnu pokazuje ko vam zaista čuva leđa, a ko ne. Takođe vas stavlja u centar pažnje.

Timski rad je ključan, posebno ako radite na zajedničkim projektima. Mars vas podstiče da budete lider, dok Merkur donosi inspirativne ideje.

Ribe

Uprkos haosu, ovo je odličan trenutak da isplanirate nove rutine i obratite pažnju na troškove. Mlad Mesec u Ovnu donosi malo drame, ali i osećaj olakšanja jer Saturn više nije u vašem znaku.

Sada možete delovati sigurnije i samouverenije. Iako Mars i Saturn usporavaju stvari za sve, vi ste već prošli kroz ovu energiju. Oslonite se na podršku i učite iz prošlosti - strpljenje vam donosi velike rezultate.