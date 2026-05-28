Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na spekulacije blokaderskih medija da u Tivat ide samo da bi, kako su naveli, "iritirao domaćine", dok Đilas dodaje ne može "do Brisela preko Pekinga da se dođe".

-Što se Crne Gore tiče, idem zato što me je pozvala Ursula don der Lajen. Inače, moram odmah da vam kažem, ne bih išao. Tako da ću da idem tamo, neću preko Pekinga, nego ću sam da odlučim kako ću. Možda ću u inat Đilasu i ovima da idem preko Trebinja, a možda i neću. Kako mi padne na pamet. Ja sam, znate, slobodan čovek. Sam biram put svoj, kao što naš narod sam bira svoj put, niko mu ga drugi ne određuje. E, tako će da bude i u Tivtu - poručio je predsednik Vučić.

Slobodan čovek i slobodna država

Predsednik je poslao jasnu poruku da sam donosi odluke o svojim rutama i da mu niko sa strane, a ponajmanje domaći tajkuni, neće diktirati pravila igre.

