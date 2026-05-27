U jeku sezone berbe voća širom Srbije, jedan oglas iz Grocke izazvao je ogromnu pažnju na društvenim mrežama — beračima trešanja nudi se dnevnica od čak 5.000 dinara, uz obezbeđene pauze i redovnu isplatu, ali radnika i dalje nema dovoljno.

Posao podrazumeva rad od osam do 18 časova, uz dve pauze od po pola sata, a poslodavac navodi da je angažovanje moguće odmah.

I dok bi mnogi pomislili da je za nekoliko dana moguće zaraditi ozbiljan novac, voćari upozoravaju da je pronalazak sezonaca postao gotovo nemoguća misija.

Sezona branja voća uveliko traje, a dnevnice iz godine u godinu rastu.

Za berbu trešanja i višanja trenutno se najčešće nudi između 4.500 i 6.000 dinara dnevno, dok berači jagoda mogu zaraditi od 4.000 do 5.500 dinara.

Kod težih poslova, poput berbe malina i borovnica, pojedini proizvođači nude i više od 6.000 dinara dnevno, naročito kada nedostaje radne snage.

Međutim, uprkos većim dnevnicama, voćari tvrde da mladih radnika gotovo da nema.

– Ljudi više neće da rade fizičke poslove, iako može lepo da se zaradi za kratko vreme – pričaju proizvođači iz više delova Srbije.

Poseban problem predstavlja i odlazak sezonaca u inostranstvo, gde su dnevnice višestruko veće.

Kako bi privukli radnike, mnogi vlasnici voćnjaka poslednjih godina nude dodatne pogodnosti.

Pored dnevnica, berači često dobijaju kuvane obroke, osveženje tokom rada, organizovan prevoz, a pojedini gazde nude čak i besplatan smeštaj za radnike koji dolaze iz drugih gradova.

U pojedinim krajevima Srbije voćari kažu da su spremni da plate više nego ranije samo da bi spasili rod i završili berbu na vreme.

Iako posao berača voća nije lak i zahteva celodnevni rad na visokim temperaturama, interesovanje ipak raste među ljudima koji žele brzu i sigurnu zaradu tokom letnjih meseci.

Zbog toga oglasi poput ovog iz Grocke pokazuju koliko je sezonski rad postao važan i proizvođačima i onima koji traže dodatnu zaradu.