Krečenje stana u Srbiji postaje sve skuplji poduhvat, što je potvrđeno primerom jednog stana od 60 kvadrata. Vlasnik je kontaktirao majstora koji je za krečenje, uključujući gletovanje i pripremu zidova, tražio 1.500 evra. S obzirom na to da nije mogao da proceni da li je cena opravdana, obratio se Reddit zajednici za mišljenje.

Kako je naveo u svojoj objavi, stan njegove majke ima plafone visine tri metra, a majstor je detaljno objasnio da je potrebno zaštititi prostor, poprskati i impregnira pojedine delove, što je dodatno uticalo na cenu.

Reakcije korisnika društvenih mreža bile su brze i raznolike. Dok su neki pokušavali da opravdaju cenu, drugi su bili zapanjeni i kritični. Komentari su često bili sarkastični i humoristični: jedan je predložio da je cena prihvatljiva samo ako majstor sam obezbeđuje materijal i vozi stari Punto iz 2004. godine, dok je drugi napisao da bi sam mogao da kreči stan vikendom i zaradi isti iznos.

Pojedini su podelili svoja iskustva: nekome je za 67 kvadrata sa plafonom nižim od tri metra urađeno krečenje za 500 evra, dok je drugi ukazao na to da dva dana rada na kući od 80 kvadrata ne može da opravda cenu od 1.500 evra. Takođe, napomenuli su da tehnika farbanja može uticati na cenu, ali da je cena po kvadratu svakako visoka.

Ovaj primer jasno pokazuje koliko su ljudi danas iznenađeni kada dobiju račun za profesionalne usluge krečenja, a diskusije na mrežama često kombinuju kritiku sa humorom i ličnim iskustvima, pokazujući kako stanovništvo percipira rastuće troškove renoviranja, piše Espreso.