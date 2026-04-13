Dvojica blokadera iz Niša - Petar Jevtić i Stefan Tomić - i docent blokader Rastislav Dinić, otvoreno su priznali da se građani birajući blokadere izlažu riziku da bude mnogo gore nego što je u vreme predsednika Aleksandra Vučića.

Gostujući u Utisku nedelje, na pitanje gledateljke ko garantuje da neće biti gore ako blokaderi dođu na vlast, trojac je saglasan da takvih garancija nema.

Kako je tekao ovaj deo razgovora, objavio je poznati Iks nalog Detektor laži.

Gledateljka Utiska nedelje: Ja imam dosta godina i sećam se raznih vlasti. Ko meni garantuje da neće biti gore ako studentska lista dođe na vlast?

Petar Jevtić, blokader sa srbistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu: Ta vrsta rizika, bez ikakve potrebe da idealizujem stvar, ne pruža tu vrstu garancije! Dakle, nužne garancije nikad nema ni o čemu.

Stefan Tomić, blokader sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu: Da li mogu da garantujem? Ili makar da neće biti gore? A znate šta, garancije... garancije su nezgodno polje!

Rastislav Dinić, docent blokader sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu: "Garancija nema!"

