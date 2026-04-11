Miloš Vučević kaže da nije definisan tačan datum izbora, budući da još nije došlo do dogovora. On je istakao da se od datuma njegove ostavke ne meri vreme, ali da je tad po prvi put pokazan novi nivo odgovornosti u politici u Srbiji.

- Ono što je najvažnije za građane Srbije da razumeju – datum izbora neće predsednik Republike i Vlada određivati spram trenutnog rejtinga neke stranke ili političke opcije ili interesa neke političke stranke ili koalicije, nego spram interesa građana i države. Pitanje je šta je bolje za nas u odnosu na sve što se dešava na geopolitičkoj sceni, jer neko mora da se bavi da bude dovoljno goriva na našim pumpama, da imamo gasa, da mogu da rade firme, da ljudi imaju dovoljno i uredno snabdevanje u svojim domaćinstvima, neko mora da se bavi da država normalno funkcioniše - objašnjava Vučević za RTS.

Ukazuje da imamo globalnu krizu.

- Mi moramo da se borimo za svako radno mesto u Srbiji. Mi moramo da se borimo da ljudi i dalje očekuju i da dobijaju povećanje plata i penzija, da raste minimalna zarada, da dođemo do onog cilja koji smo definisali za 2030. godinu, kolika je prosečna penzija 750 evra, kolika je minimalna zarada, kada će prosečna plata u Srbiji doći na nivo od 1.400 evra. To su ciljevi - ukazuje Vučević.

"Očekujem izbore do kraja godine"

Napominje da je zbog toga važno da shvatimo sve što se dešava oko nas i kroz društveni dijalog "odlučimo koji je termin najbolji za izbore".

- Svakako očekujem parlamentarne izbore do kraja godine. Da li će oni biti za tri ili šest meseci, verujte, manje je bitno. Ko se bavi politikom, mora biti spreman za izbore i za tri i za šest meseci, ako se ozbiljno bavite politikom - kaže Vučević.

"Do društvenog mira dolazimo kroz društveni dijalog"

Ukazao je i da su razgovori predsednika Vučića sa političkim strankama veoma važni jer, kako ističe, do društvenog mira dolazimo kroz društveni dijalog.

- Bez razgovora, bez dijaloga, bez obzira da li mislimo isto ili različito, a prirodno je da različito mislimo o određenim temama. U jednoj porodici imate različite stavove i poglede kada se priča o nekim stvarima. Ja verujem da

bez razgovora ne možemo doći do onoga što je želja većine građana, a to je društveni mir. I ne razumem ljude koji ne žele da razgovaraju. Ne razumem ljude koji se bave politikom ili su deo javnog života i imaju određene zahteve, a onda ne koriste priliku, šansu ili rekao bih normalan i pristojan put da do tog cilja dođu, a to je uvek kroz razgovor - dodaje Vučević.

Poručuje da i dalje veruje u dijalog i nacionalni konsenzus.

- Ja verujem da je to moguće koliko god se danas čini da su neki politički stavovi udaljeni ili da je taj kanjon nepremostiv. Ja verujem da uvek može da se postigne minimum nekog konsenzusa o ključnim pitanjima - navodi Vučević.

"Nije najvažniji datum izbora, društveni mir je najvažnija stvar za Srbiju"

Naglašava da poziv predsednika Republike na razgovor nije stvar forme i nije protokolarna stvar.

- Naravno da je i forma bitna, ona daje okvir suštini, ali ono što jeste u fokusu je da moramo razgovarati da bismo došli do dogovora. Hoćete izbore? Pa morate da razgovarate. Morate da razgovarate sa onim koji je nadležan da raspiše izbore. Morate da razgovarate sa onima koji će isto sa vama da učestvuju na izborima - ističe Vučević.

Ističe da nije samo pitanje datuma izbora bilo tema razgovora sa predsednikom Vučićem, već i gde je Srbija danas, a gde treba sutra da bude.

- Ozbiljni ljudi koji se bave politikom i shvataju reč odgovornost pričaju o tim temama. Nije najvažniji datum izbora, društveni mir je najvažnija stvar za Srbiju upravo razumejući sve događaje i turbulentna dešavanja na geopolitičkoj sceni. Ne možemo rušiti sopstvenu kuću dok duvaju ovakvi orkanski vetrovi i uragani, moramo se sačuvati i urediti svoju kuću kao svoju porodicu - zaključio je Vučević.

(RTS)

