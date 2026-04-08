Odbijanje poslanika Evropa sad da glasaju da se predlog o uvođenju trobojke uvrsti u dnevni red Narodne skupštine Crne Gore izazvalo je veliku buru na političkoj sceni u CG, ali i u regionu.

Situaciju je za Alo! komentarisao analitičar Dragoslav Bokan.

"Glavni problem Crne Gore je njen duhovni, nacionalni, verski, civilizacijski pa i istorijski identitet. Kao mačka oko vruće kaše se obilazi oko tih važnih pitanja a rešavaju neka periferna. Sve to dovodi građane Crne Gore srpske nacionalnosti da se pitaju da li su stvarno u onoj avgustovskoj smeni vlasti uspeli da pobede tu mržnju prema srpskom i pravoslavnom u Crnoj Gori", rekao je Bokan.

"Pitanje narodne i državne zastave i njenog istorijskog kontinuiteta sa trobojkama Knjaževine i Kraljevine Crne Gore je nešto što bi trebalo da bude jednostavno rešivo faktografskim utvrđivanjem činjenica. Međutim srbofobna politika koja je od 1945. godine do dan danas određivala sudbinu Crne Gore je dovela do tačke da se ovakva pitanja doživljavaju kao jeretička i kao rušenje mira i stabilnosti. Jadan je taj mir i stabilnost ako se ruše pitanjem istine i identiteta države koja je postojala pre nastanka Jugoslavije", objasnio je on.

"To je sada kao i pitanje pripadništva NATO-u, pitanje priznanja tzv. Kosova i uvođenje sankcija Rusiji. Time se vraćamo na početak problema da je istina u Crnoj Gori, na žalost, i dan danas zabranjena, a poslanici Evrope Sad koji onako sa poniznošću prema Evropskoj uniji i takozvanom političkom korektnošću u smislu zaborava sopstvenog porekla i istine o sebi. Ako se time plaća neka bolja budućnost i veći BDP onda ta priča kao da postaje "Priča o carevom novom odelu" u kojoj svi glume kao da nose raskošnu odeću a zapravo hodaju goli", zaključio je Bokan.