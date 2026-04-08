Američki predsednik Donald Tramp uputio je oštro upozorenje međunarodnoj zajednici povodom vojne podrške Teheranu. On je najavio uvođenje drastičnih trgovinskih barijera za sve države koje nastave sa isporukom naoružanja ovoj zemlji.

- Zemlji koja isporučuje oružje Iranu biće nametnute carine od 50 odsto na svu robu prodatu Sjedinjenim Američkim Državama, sa trenutnim efektom. Neće biti izuzetaka! - poručio je Tramp u objavi na svojoj mreži Truth Social.

Saradnja nakon "promene režima"

Ova pretnja carinama dolazi u sklopu Trampovog iznošenja ključnih odrednica buduće politike prema Teheranu. On je naglasio da će Sjedinjene Američke Države sarađivati sa Iranom sada kada je utvrđeno da je ta zemlja prošla kroz "vrlo produktivnu promenu režima".

U okviru tog procesa, Tramp je istakao da Iran više neće obogaćivati uranijum, te da će SAD raditi zajedno sa Teheranom kako bi se "iskopala i uklonila sva duboko zakopana nuklearna ’prašina’ (bombardera B-2)".

Nuklearno razoružavanje i ukidanje sankcija

Govoreći o trenutnoj situaciji na terenu, Tramp je naglasio:

- Sada je, i bio je, pod vrlo strogim satelitskim nadzorom. Ništa nije taknuto od datuma napada. Razgovaramo i razgovaraćemo o ublažavanju carina i sankcija sa Iranom. Mnoge od 15 tačaka već su dogovorene - napisao je.

