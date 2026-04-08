Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), mete napada u Bejrutu, dolini Bekaa i na jugu Libana obuhvatale su komandne centre Hezbolaha i drugu vojnu infrastrukturu, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska navodi da su među gađanim ciljevima bili obaveštajni štabovi i kancelarije koje je Hezbolah koristio za planiranje napada na pripadnike IDF-a i izraelske civile, infrastruktura raketnih i pomorskih jedinica Hezbolaha, kao i kapaciteti elitne jedinice Radvan i vazdušne jedinice te organizacije.

IDF su saopštile da se većina objekata nalazila "u samom srcu civilnog stanovništva, kao deo cinične zloupotrebe libanskih civila kao živog štita od strane Hezbolaha, sa ciljem zaštite svojih operacija".

Uoči napada, IDF su izdale upozorenja za evakuaciju libanskim civilima. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua negirao je tvrdnje Pakistana, koji je posredovao u pregovorima, da sporazum obuhvata i sukob u Libanu, dok je izraelska vojska saopštila da su vazdušne i kopnene operacije nastavljene, prenosi BBC.

Nakon objave primirja u ratu koji su SAD i Izrael vodili protiv Irana, a koji je počeo krajem februara, libansko predsedništvo saopštilo je da će nastaviti "napore da uključi Liban u regionalni mir". Hezbolah, koji od objave sporazuma nije preuzeo odgovornost ni za jedan napad, saopštio je da se nalazi na "pragu velike istorijske pobede" i upozorio raseljene porodice da sačekaju zvaničnu objavu primirja pre povratka kućama.

Najnovija eskalacija višedecenijskog sukoba između Hezbolaha i Izraela izbila je kada je ta grupa ispalila rakete na Izrael, kao odgovor na ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija u početnoj fazi rata, kao i zbog gotovo svakodnevnih izraelskih napada na Liban uprkos primirju dogovorenom u novembru 2024. godine.