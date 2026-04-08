Došli dobri ljudi, kaže Nataša Miljković, glavno TV lice televizije N1. A znate li ko je ovaj dobar čovek? Taj dobar čovek se zove Nenad Kostić i to vam je seksualni predator. Čovek koji je morao da ode iz Amerike, dobio je otkaz u univerzitetu gde je radio zbog seksualnog zlostavljanja dve studentkinje, koje je trajalo pune dve godine, otkriva Uroš Piper.

U medijskoj analizi koju svadnevno radi, Piper je ukazao na veliko licemerje:

- Sve to prvo lice televizije N1 zna. Sve to zna Nataša Miljković, pošto su mediji već pisali o Nenadu Kostiću. Nije ona imala nikakav problem da okači njegovu sliku. I uvek vam je tako. Sve je uvek tako sa N1 i Novom S. Noć je dan, dan je noć, belo je crno, crno je belo, napasnik je dobar čovek.

Piper ne krije da je šokiran spremnošću da se promovišu ljudi sa sumnjivim biografijama, samo zato što su spremni da podrže rušenje Srbije.

- Prosto da čovek ne poveruje da tako nešto može da se promoviše. Bilo gde u svetu, glavno TV lice nekog medija, neke televizije, da okači sliku seksualnog predatora sledećeg dana bi dobio otkaz. Kod nas za sada to nije slučaj. Ali verujem da dolazi vreme i medijske odgovornosti, kao i svake druge odgovornosti blokadera. U ovom slučaju verujem da će vlasnici N1 videti sve to, gledati, proveriti, odmeriti i onda doneti odluku – poručuje Piper.

Dodaje da je uveren da nam se bliži vreme odgovornosti:

- I izborne, i medijske, i krivične blokadera. Narod će uskoro reći sve. I svi će otići ili na smetlište istorije, ili na smetlište medijske istorije.