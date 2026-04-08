- Sa predstavnicima korporacije Shandong Hi-Speed Group o daljem toku zajedničkih infrastrukturnih projekata, kao i o novim mogućnostima za produbljivanje saradnje u oblastima od velikog značaja za razvoj Srbije. Za našu zemlju je od posebne važnosti saradnja sa partnerima koji imaju znanje, iskustvo i sposobnost da učestvuju u realizaciji velikih i složenih projekata, jer upravo takvi poduhvati menjaju lice Srbije i stvaraju uslove za još brži ekonomski napredak.

Razgovarali smo o napretku radova na Dunavskom koridoru, jednom od važnih saobraćajnih pravaca za istočni deo Srbije, kao i o očekivanjima da preostale deonice budu završene u skladu sa planiranom dinamikom. Bilo je reči i o budućim projektima, pre svega o brzoj saobraćajnici „Vožd Karađorđe“ i drugoj fazi razvoja aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu, koji imaju veliki značaj za bolje povezivanje, nove investicije i ravnomerniji razvoj naše zemlje.

Posebno mi je važno što saradnju sa kineskim partnerima gradimo na temeljima međusobnog poverenja, poštovanja i čvrstih odnosa koje su naše dve zemlje godinama razvijale. Srbiju i Kinu povezuje čelično prijateljstvo, a dobri odnosi koje negujemo na najvišem nivou daju dodatni podsticaj da tu saradnju pretvaramo u konkretne rezultate, vidljive našim građanima širom zemlje. - rekao je Vučić.



