Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da nije dobro što je jedan deo političkih stranaka odbio da učestvuje u konsultacijama i dijalogu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i istakao da je razgovor jedino rešenje rešenje za prevazilaženje podela koje postoje u Srbiji.

Jovanov je, govoreći o koncultacijama o izborima i spoljnoj politici, na koje je predsednik Vučić pozvao političke stranke, rekao za K1 TV da do sada na konsultacijama nije čuo ništa novo što do sada nije izneto u javnosti, odnosno da su političke stranke iznele svoje viđenje celokupne situacije i unutrašnjih i spoljnopolitičkih problema sa kojima se suočavamo.

Istakao je da, iako bi bilo dobro da vladajuća koalicija i opozicija imaju neki zajednički minimum a da se onda razgovara, on lično u ovom trenutku ne vidi da postoji bilo kakav zajednički minimum tema oko koga vlast i opozicija mogu da imaju konsenzus.

"Imate potpuno dva različita pola na javnoj sceni i oko AP Kosova i Metohije - neki kažu da to više nije Srbija i da treba da se prizna i drugi koji kažu da sutra treba da se ušetamo tamo i postavimo lokalnu vlast u Prizrenu. Treba da se nađe neka sredina, a imate dva potpuno suprotna pola", ukazao je Jovanov i istakao da je potrebno razgovarati.

Naveo je da će vladajuća koalicija nastaviti da insistira na razgovoru sa svima dokle god oni koji odbijaju razgovor ne budu shvatili da moraju da razgovaraju i dodao da čak i da blokaderi pobede na izborima neće moći da formiraju vladu bez SNS-a, koji će, svakako, ostvariti dobar rezultat na izborima.

Jovanov je rekao da smatra da će blokaderi u jednom momentu shvatiti da moraju da razgovaraju kako bi išli dalje i dodao da će, ukoliko to ne budu, vlast nastaviti svakako da insistira na razgovoru jer je to jedino jedino rešenje za prevazilaženje podela.

Na pitanje da li je realno da bude rekonstrukcija Vlade pre izbora, Jovanov je rekao da se u Skupštini ništa po tom pitanju ne dešava i da se o tome nije razgovaralo i ocenio da ne bi imalo smisla rekontruisati Vladu, s obzirom na to da ide na izbore do kraja godine.

"Vlada Đure Macuta je za ovih godinu dana imala dosta turbulentne situacije, ali s druge strane premijer Macut je uradio jednu stvar koja je bila vrlo važna, a to je da je nekako uspeo da uspostavi nekakvu komunikaciju sa tim delom akademske zajednice koji je preko plenuma i zloupotrebom sopstvenih pozicija blokirao rad na fakultetima i doveo do toga da ima oko 11.000 manje diplomiranih studenata", rekao je Jovanov.

Osvrćući se na izjavu premijera Macuta da su "svi ministri pod lupom", Jovanov je rekao da je to sastavni deo posla i da svi ministri uvek moraju biti pod lupom, odnosno da ne mogu da se opuštaju zato što su došli na ministarsku poziciju.

Kako je naveo, postoje ministri koji nisu toliko eksponirani u javnosti, a rade ozbiljan posao, za razliku od nekih koji su stalno u javnosti, ali su im rezultati manji od onoga što im je zadato.

Komentarišući izjavu predsednika stranke Srbija centar Srce Zdravka Ponoša da bi Vučić umesto Aleksandra Vulina na konsultacije trebalo da pozove drugu po veličini političku partiju, a to su studenti, Jovanov je rekao da studenti definitivno jesu nova politička stranka na sceni i dodao da je predsednik Vučić 154 puta pozvao na dijalog, na koji se studenti ni jednom nisu odazvali, što je, kako je naglasio, pogrešno.

"Zdravko Ponoš ne govori istinu, oni su pozivani a nisu hteli da dođu kao što ni on nije prihvatio u tome da učestvuje. Ja tu pravim jednu malu razliku koja i nije tako mala, a to je da je Ponoš plaćen od ove države da razgovara. On je narodni poslanik, finansira mu se i stranka iz budžeta, dobija platu iz budžeta i itekako je dužan da razgovara", rekao je Jovanov.

Dodao je da Ponoš ne bi trebalo da ima pravo da odbija razgovor i konsultacije sa predsednikom, jer građani kao poresci obveznici finansiraju plate svih narodnih poslanika da rade sve u korist građana, a to je razgovor.

Istakao je da je dobro da se razgovara kako bi se spustile tenzije.

"Detinjasta su obrazloženja da neće razgovaraju kada kažu da je 'Vučić zvao na razgovore da bi peglao narušeni imidž u zapadnim prestonicama i u Briselu' i ti u Briselu teško da mogu da razumeju kada im kažete 'nećemo da se odazovemo na razgovore predsedniku'", naveo je Jovanov.

Smatra da opozicione stranke neće da se odazovu na konsultacije sa predsednikom jer nemaju političke poteze na javnoj sceni, odnosno da njihove političke poteze diktira jedna televizija i nekoliko štampanih medija koji su u toj grupaciji, kao i društvena mreža "X".

Prema njegovim rečima, takvim delovanjem je opozicija dovele sebe do toga da se postavlja pitanje da li su studenti druga politička stranka u Srbiji a ne opozicija.

Odgovarajući na pitanje šta su izbori u 10 opština i gradova u Srbiji pokazali, Jovanov je rekao da nakon ovih izbora neće moći da se ponove posledice nekih propusta vladajuće stranke u lokalnim samoupravama gde ljudi, kako je rekao, glasaju protiv ne zato što su za blokadere, već zato što su protiv onoga što su neki ljudi iz vladajuće koalicije na lokalu uradili.

Dodao je da je vladajuća koalicija nekim svojim lokalnim propustima dovela do toga da neki ljudi glasaju drugačije i istakao da će neke stvari biti menjane u organizacionoj šemi SNS-a kako se neki propusti ne bi ponovili.

Jovanov smatra da su blokaderi, za politiku ljudi bez imena i programa, ostvarili previše na izborima.

"Onog momenta kada objave politiku i program počinju sukobi unutar njih i zato i neće politiku i program, već su samo protiv Vučića", dodao je Jovanov.

Naveo je da bi voleo da grupacija oko studenata objavi plan i program jer smatra da bi tek tada došlo do njihovog raslojavanja i sukobljavanja.

Kada je reč o izborima, Jovanov kaže da će državni interes odlučiti o tome kada će se ići na izbore, s obzirom na to da su mnoge stvari u svetu promenjene početkom rata na Bliskom istoku.

Naveo je da će predsednik Vučić, u skladu sa državnim interesima, odlučiti da li ćemo ići na izbore sada, kasnije ili krajem godine.

"Veliki su izazovi na globalnom nivou, cena nafte, problem sa gasom, to su stvari koje bi pogodile čitavu Evropu. Analize su pokazale da bi kriza mogla da bude mnogo gora nego 2008. godine, tako da mi moramo da budemo pripremljeni i da imamo rezerve hrane, goriva. Preko noći je dogovoreno primirje Irana i SAD, preko noći to može i da se prekrši", smatra Jovanov.

Kako je naveo, kriza u svetu zbog sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku je nešto što se preslikava svuda, pa i u Srbiji, zbog čega je neophodno da država bude spremna za sve izazove.