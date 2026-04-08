Sastanak je održan u 12 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Nakon sastanka, Vučić i Pirs prisustvovali su potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i kompanije AstraZeneca.

Ugovor za nove inovativne lekove su potpisali v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić i direktorka AstraZeneca predstavništva u Srbiji Ksenija Purković.

Obraćanje Aleksandra Vučića

"Danas je važan i veliki dan za našu zemlju i zdravstveni sistem Srbije i stotine hiljada naših građana koji se bore sa teškim medicinskim dijagnozama. Zahvaljujući ugovorima koje smo danas potpisali sa kompanijom AstraZeneca, Srbija osigurava pristup inovativnim onkološkim terapijama u 10 novih indikacija. Govorim o lečenju raka pluća, bešike, jetre, žuči, jajnika, bolestima koje pogađaju hiljade porodica. Ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove koji postoje", rekao je Aleksandar Vučić.

"Da budem sasvim otvoren, Zlatibor Lončar svemu nađe manu, i sve je skupo. I uvek bi negde drugde našao nešto bolje. Kada mi je Lončar rekao za ove lekove da su najbolji u svetu, onda vam je jasno koliko smo zadovoljni. Zadovoljan sam zbog građana, reč je o izuzetno skupim lekovima, ali građanima će ovi lekovi produžiti život, rešiti problem i dati nadu za život naših roditelja, sestara, dece... Verujem da će mnogima pomoći", naglasio je Vučić.

"Pomenula je gospođa Pirs tradiciju saradnje našeg zdravstvenog sistema i kako su nam pomagali i tokom Prvog svetskog rata. Ako nešto postoji u šta niko ne sumnja, to je znanje i zdravstveni sistem Velike Britanije. Ponosan sam na ovo što smo uspeli da obezbedimo za građane Srbije, ponosan na to što je prihvatila Velika Britanija i AstraZeneca nešto što je veoma skupo da nam da po izuzetno povoljnim cenama. Dakle, ovakve cene je do sada dobila samo Amerika, niko drugi. Zahvalan sam na tome. Mislim da iako to predstavlja značajan finansijski izazov, za nas je najvažniji odnos prema ljudima. Rekao sam gospođi Pirs i gospodinu Fergusonu, da je bio u pitanju život jednog čoveka ili 10 ljudi, bez obzira na desetine i stotine miliona evra koje ćemo da damo u godinama pred nama, biću najsrećniji čovek na svetu. Za to živite i radite. Znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život. Nema lakih rešenja, ali ćemo moći da produžimo život ovde u Srbiji, zahvaljujući ovom partnerstvu i ugovoru koji je danas potpisan. Posebno sam srećan zbog naših građana i nadam se da ćemo što pre imati ove lekove u upotrebi i spasavati živote naših građana", zaključio je Vučić.

Obraćanje Karen Pirs

"Izuzetna mi je čas što sam prisustvovala potpisivanju ovog ugovora. On znači da deset inovativnih lekova za lečenje kancera će biti dodatea na listu RFZO-a. U pitnju su vakcine za rak jajnika, jetre i vakcine koje će dati svoj doprinos u lečenju ljudi širom Srbije. Drago mi je da možemo da proslavimo ovaj novi događaj u našoj dugogodišnjoj saradnji koja ima dugu tradiciju, još od Prvog svetskog rata."

Prethodno, predsednik Vučić sastao se sa predstavnicima kineske korporacije Shandong Hi-Speed Group.

"Sa predstavnicima korporacije Shandong Hi-Speed Group o daljem toku zajedničkih infrastrukturnih projekata, kao i o novim mogućnostima za produbljivanje saradnje u oblastima od velikog značaja za razvoj Srbije. Za našu zemlju je od posebne važnosti saradnja sa partnerima koji imaju znanje, iskustvo i sposobnost da učestvuju u realizaciji velikih i složenih projekata, jer upravo takvi poduhvati menjaju lice Srbije i stvaraju uslove za još brži ekonomski napredak.

Razgovarali smo o napretku radova na Dunavskom koridoru, jednom od važnih saobraćajnih pravaca za istočni deo Srbije, kao i o očekivanjima da preostale deonice budu završene u skladu sa planiranom dinamikom. Bilo je reči i o budućim projektima, pre svega o brzoj saobraćajnici „Vožd Karađorđe“ i drugoj fazi razvoja aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu, koji imaju veliki značaj za bolje povezivanje, nove investicije i ravnomerniji razvoj naše zemlje.

Posebno mi je važno što saradnju sa kineskim partnerima gradimo na temeljima međusobnog poverenja, poštovanja i čvrstih odnosa koje su naše dve zemlje godinama razvijale. Srbiju i Kinu povezuje čelično prijateljstvo, a dobri odnosi koje negujemo na najvišem nivou daju dodatni podsticaj da tu saradnju pretvaramo u konkretne rezultate, vidljive našim građanima širom zemlje", poručio je Vučić.