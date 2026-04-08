U 2025. godini zabeležen je blagi rast broja prijavljenih lica zbog krivičnih dela protiv zdravlja ljudi, dok je broj prijava za krivična dela protiv životne sredine smanjen, pokazuje Izveštaj o radu Tužilačkog saveta i Državnog tužilaštva za prošlu godinu.

Prema podacima iz izveštaja, broj prijavljenih lica zbog krivičnih dela protiv zdravlja ljudi povećan je za 1,60 odsto. U radu su bile prijave protiv ukupno 387 lica, od čega su prijave protiv 75 odbačene, protiv 37 lica podnet je optužni predlog, protiv 28 neposredna optužnica, dok je protiv 148 lica doneta naredba za sprovođenje istrage.

Najveći broj prijava odnosio se na „neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, 238 lica bilo je obuhvaćeno predmetima u radu.

Iz Tužilaštva navode da je upravo borba protiv narkotika dominantna u ovoj oblasti.

„Zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga prijavljeno je 210 lica, a sa predmetima iz ranijeg perioda ukupno je u radu bilo 238 prijava“, navodi se u izveštaju.

Viša državna tužilaštva su tokom godine oduzela značajne količine narkotika, više od 156 kilograma i gotovo 269 grama opojnih droga, 164 litra ulja kanabisa i 13.100 sadnica konoplje. Najviše je zaplenjeno marihuane, zatim kokaina, heroina, amfetamina, MDMA, LSD-a i drugih psihoaktivnih supstanci.

U dva predmeta količina materije za koju se sumnja da je droga još nije utvrđena, jer hemijsko veštačenje u Forenzičkom centru u Danilovgradu nije završeno.

Značajan broj prijava zabeležen je i za omogućavanje uživanja droga, gde je u radu bilo 108 prijava protiv lica, dok je zbog teških dela protiv zdravlja ljudi prijavljeno 15 lica.

S druge strane, broj prijavljenih lica zbog krivičnih dela protiv životne sredine smanjen je za 12,07 odsto, pa je u radu bilo ukupno 527 prijava.

„Podnete su prijave protiv 348 lica, dok su prijave protiv 122 lica odbačene, a protiv 155 lica podnet je optužni predlog“, navodi se u izveštaju.

Najveći broj prijava u ovoj oblasti odnosi se na građenje objekata bez prijave i dokumentacije za građenje, 329 lica bilo je obuhvaćeno predmetima. Značajan broj prijava zabeležen je i za šumsku krađu, nezakoniti ribolov, nezakoniti lov, oštećenje životne sredine, kao i neovlašćenu eksploataciju rečnog nanosa.

U izveštaju se ističe da je i dalje veliki broj predmeta ostao u radu, posebno u oblasti nelegalne gradnje i drugih krivičnih dela protiv životne sredine, što ukazuje na potrebu dodatnog jačanja kapaciteta i efikasnosti postupanja.

