Blokaderski mediji mesecima, pa čak i godinama, iznose sramne laži na račun predsednika Vučića, njegove porodice, ali i najbližih saradnika. Čak i kada su demantovani, nikada nisu uputili izvinjenje.
Ipak na kraju i oni su shvatili da su preterali sa lažima, pa su se, verovali ili ne, danas izvinili predsedniku Vučiću.
''Izvinjenje. Greškom izvršnog urednika ''Danas''-a Aleksandra Roknića u tekstu profesora Zorana Radovanovića pod naslovom ''Neće da se meša u istragu, ali ju je debelo zamešao", objavljenom 7. aprila u ''Danas''-u, u glosi je navedeno da 'predsednik Republike tvrdi da je devojka i ranije pokušavala da sebi oduzme život', umesto samo 'tvrdi se da je devojka i ranije pokušavala da sebi oduzme život', kao sto je navedeno u tekstu. Izvinjavamo se profesoru Radovanoviću, predsedniku Republike i čitaocima. Aleksandar Roknić, izvršni urednik ''Danas''-a'', piše u ovom izvinjenju objavljenom u štampanom blokaderskom listu ''Danas''.
