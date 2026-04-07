Ovaj predlog su podržali poslanici DNP-a, Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije, dok je uzdržan bio deo poslanika Pokreta "Evropa sad", preneli su crnogorski mediji.

Knežević je rekao da je trobojka istorijski, nacionalni i duhovni kontinutet stare Crne Gore sa današnjom.

"Kome smeta trobojka danas u Crnoj Gori?", postavio je pitanje Knežević, pokazujući slike zastava iz vremena kneževine i kraljevine Crne Gore.

Knežević je naveo da trobojka smeta onima koji bi da zaborave Vojislavljeviće, Nemanjiće, Balšiće, Petroviće...

Knežević je istakao da su funkcioneri DNP-a nedavno napustili Vladu Milojka Spajića upravo zbog zastave.

"Iz Pokreta 'Evropa sad' nisu hteli da razgovaraju sa nama, nego preko generalnog sekretara Vlade saopštili su da je trobojka tema za Skupštinu, dok danas pričaju da je to tema o kojoj treba raspravljati nakon evropskih integracija", rekao je Knežević.