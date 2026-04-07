Presednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje o eksplozivu pronađenom kod gasovoda u Kanjiži, kaže da se država ponašala odgovorno.

- Taj eksploziv je bio razorne moći, to bi bilo snage kao da je Iskander pogodio deo gde je ventil. Ne postoji mogućnost za sprečavanje velikog požara i strašne ekplozije. Naša vojna obaveštajna agencija je obavila svoj posao ozbilljno. Onima koji su u tome pronašli informacioni rezonator, samo da podsetim, u godinu dana krize Vojska jednu reč nije rekla. Oni koji kažu da je Vojska ili da su naši nadležni organi rekli da smo hteli da se mešamo u izbore u Mađarskoj, sram ih bilo. I ove britanske medije, oni najviše lažu, i uvek moraju da slažu više. Mi smo se držali profesionalno i odgovorno, i imamo tragove, ali o tome ne govorimo - rekao je predsednik.

Kaže da je sa pojedinih telefona upućivani pozivi određenim ambasadama, ali da se neće izlaziti sa zaključcima dok se ne utvrdi sve.

- Lice koje je trebalo to da uradi imalo je vojni čin u armiji svoje zemlje, pre nego što je prebeglo na teritoriju Srbije - kazao je on, i dodao da bi mesecima bilo sprečeno dostavljanje gasa Mađarskoj.