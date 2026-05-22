Tekst predsednika Vučića prenosimo u celosti:

"Od Brisela do Berlina, uvukao se zabrinjavajući nalet prezira. Veliki deo evropskog establišmenta gleda na filozofiju 'Amerika na prvom mestu' sa mešavinom zbunjenosti i neprijateljstva. Pojavljujuće priče o 'strateškoj autonomiji' na kontinentu su učtiv način distanciranja Evrope od Vašingtona koji zahteva rezultate, a ne retoriku.

Srbija, koja je dugo negovala duboko ukorenjene sumnje prema Sjedinjenim Državama, krenula je u suprotnom smeru. To je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao poslednjih godina. Ovo je izvanredno jer Srbija nije bila, instinktivno ili istorijski, proamerička zemlja. Potresno sećanje na bombardovanja NATO-a 1999. godine koje su predvodile SAD i dalje je izvor agonije za milione Srba. Bilo je to vreme ogromne patnje, razaranja i nacionalne traume. S obzirom na ovu bolnu prošlost, ljudima nije lako da otvore svoja srca Sjedinjenim Državama ili njihovim liderima.

Međutim, danas ćete retko naći primere refleksivnog antiamerikanizma koji sada zaražava veliki deo Evrope. U stvari, tokom mojih višestrukih putovanja po zemlji, primetio sam nešto što je izuzetno retko na našem kontinentu: neizmerno oduševljenje vođstvom Donalda Trampa.

Moje sopstveno viđenje Trampa formirano je tokom njegovog prvog mandata. Spremnost Trampa i njegovih najbližih saradnika da ozbiljno i bez predrasuda saslušaju stav Srbije bila je osvežavajuće odstupanje od mojih iskustava iz prošlosti. Sećam se sastanaka u Beloj kući sa njegovim užem krugom koji su trajali satima nakon teških pregovora, a ipak ni u jednom trenutku nisam osetio da su moje brige odbačene ili da mi se podilazilo. Karikatura Trampa kao agresivnog nasilnika nikada se nije poklapala sa mojim sopstvenim iskustvom. Bio je direktan, da, ali je pažljivo slušao, iskreno se angažovao i postupao sa Srbijom sa poštovanjem.

Za lidera male zemlje, to je važnije nego što ljudi u velikim silama ponekad cene. Prečesto u Briselu, na primer, manje nacije osećaju da su zadirkivane umesto da budu saslušane. Bio sam toliko impresioniran Trampovim pristupom da sam na javnim sastancima govorio o svom poštovanju prema njemu i njegovom užem timu.

Sposobnost da pridobije ljude u zemlji kao što je Srbija je dokaz same snage Trampove ličnosti. Uspeo je da otopi stare sumnje projektujući drugačiju vrstu američkog prisustva. U regionu gde su neki susedi odlučili da nazovu avenije po američkim predsednicima koji su doneli rat i haos na naša vrata, Srbi u Trampu vide nešto bez presedana. Oni vide mirotvorca.

Zato se nedavni, jezivi pokušaj atentata na predsednika Trampa na Večeri dopisnika Bele kuće tako snažno osetio širom Srbije. Videti lidera koji je meta zbog svojih uverenja je tragedija koju ovde dobro razumemo. Neki su izneli površne osude; srpski narod je zračio istinskom, dubokom solidarnošću.

Iako je Srbija i dalje posvećena obezbeđivanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji, to činimo u uverenju da je otpornija Evropa moguća samo sa odlučnim, suverenim partnerima. Verujemo u Evropu koja crpi snagu iz svojih istorijskih saveza. Za nas, put do Brisela ne zahteva skretanje sa Vašingtona. Ako ništa drugo, verujemo da jedinstveni odnos Srbije sa Sjedinjenim Državama može poslužiti kao vitalna prednost za stabilnost i rast celog kontinenta.

Elite preko Atlantika su godinama blatile Trampa, ali je srpski narod prepoznao srodnu dušu. Vidimo lidera koji ceni nacionalni suverenitet u odnosu na bezličnu birokratiju, koji daje prioritet ekonomskoj realnosti u odnosu na ideološku fantaziju i koji razume da je nacija definisana svojom kulturom, verom, tradicijom i nasleđem.

Srbija je zemlja koja je tokom svoje istorije morala više puta da se bori za pravo da sama upravlja i očuva svoju slobodu. Tokom Drugog svetskog rata, bili smo među retkim narodima u okupiranoj Evropi koji su pokrenuli veliki narodni ustanak protiv nacističke okupacije. Zbog te istorije, Srbi intimno razumeju ljudsku cenu kada se krši svetost granica.

Rastuće srpsko poštovanje prema predsedniku Trampu, koje pomaže u otklanjanju decenija nepoverenja u američko vođstvo u ovom regionu, vezano je vrednostima. Mi smo mala, ali ponosna nacija koja je preživela vekove zarobljenosti između imperija. Razumemo šta znači boriti se za sopstvene interese kada vam ostatak sveta govori da ćutite. Kada Donald Tramp govori o zaštiti radnika, odbrani kulturnog nasleđa i zahtevanju poštovanja na globalnoj sceni, on govori jezikom srpskog naroda.

Prošlo je više od pola veka otkako je aktuelni američki predsednik posetio Beograd. Bila je 1970. godina, a Ričarda Niksona dočekala je gomila koja se protezala koliko oko može da vidi. Od tada se mapa Evrope duboko promenila, ali je potencijal za istorijsko partnerstvo samo porastao.

Mogu sa apsolutnom sigurnošću reći: ako bi Donald Tramp posetio Beograd, dočekao bi ga kakav nije viđen u Evropi od Niksonovog vremena. Video bi more američkih i srpskih zastava koje drže obični ljudi koji iskreno žele da Amerika bude velika jer, za razliku od elita u starim evropskim centrima moći, znaju da je jaka Amerika neophodna za stabilan svet.

Predsednik Tramp – i američki narod – brzo bi prepoznali da je današnja Srbija sasvim drugačije mesto. To je jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i među njenim najatraktivnijim destinacijama za ozbiljna dugoročna ulaganja. Više nismo samo raskrsnica između Istoka i Zapada, već sve više centar industrijskog rasta, razvoja energetike i tehnoloških inovacija u ovom delu Evrope.

Razmotrite činjenice. Srbija se trenutno može pohvaliti jednom od najviših stopa rasta BDP-a u Evropi, konstantno nadmašujući evrozonu. Od ogromnih data centara do naše ključne uloge u evropskom lancu snabdevanja električnim vozilima, Srbija je sada centar za tehnologiju sutrašnjice. Nalazimo se na drugom najvećem nalazištu litijuma na kontinentu – resursa vitalnog za nezavisnost zapadne industrije – i tražimo partnere koji cene efikasnost i rezultate.

Za Sjedinjene Države, strateška logika je jednostavna. Srbija se nalazi na raskrsnici kritičnih energetskih, transportnih i digitalnih koridora koji povezuju jugoistočnu Evropu sa širim kontinentom. Brzo se širimo u naprednoj proizvodnji i infrastrukturi podataka i ulažemo velika sredstva u veštačku inteligenciju, biotehnologiju i diverzifikaciju energije pred EKSPO 2027 u Beogradu. U vreme kada Vašington traži pouzdane lance snabdevanja i pouzdane regionalne partnere, Srbija nudi stratešku dubinu, političku stabilnost i vladu usmerenu na izvršenje, a ne na ideologiju.

Drugi mogu tražiti milostinju. Mi želimo dogovore. Želimo duh 'Umetnosti dogovora' koji osigurava lance snabdevanja, ubrzava energetsku nezavisnost, gradi horizonte i stvara hiljade radnih mesta. Predugo je Vašington posmatrao naš region kroz prizmu 1990-ih. Vreme je da se osvrnemo na 2020-te. Srbija je najveća ekonomija na Zapadnom Balkanu, sidro stabilnosti i nacija koja pamti svoje prijatelje.

Američkom narodu i Donaldu Trampu, moja poruka je jednostavna: Dok se drugi možda rugaju vašoj viziji, Srbija je razume. Dok se drugi možda plaše vaše snage, Srbija je poštuje. Naša vrata su otvorena, naša ekonomija je spremna i temelji za istinsko partnerstvo su već postavljeni. Budućnost američko-evropske saradnje ne mora da izranja iz ustajalih hodnika prošlosti – ona čeka da se oblikuje u srcu Balkana", zaključuje Vučić.

(Fox news)