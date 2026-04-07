Irska je zvanično pokrenula testiranje digitalnih novčanika koji će služiti za proveru starosti korisnika koji koriste društvene mreže.

Ova mera ima za cilj da zaštiti decu i mlade od opasnih sadržaja na internetu i predstavlja prvi korak ka potpunoj zabrani mreža za tinejdžere.

Vlada Irske smatra da je prisustvo maloletnika na platformi kao što su Instagram i Fejsbuk postalo ozbiljan zdravstveni problem koji je kvari mentalno zdravlje nacije.



Novi digitalni novčanik će na jednom mestu čuvati izvode iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole i ostala zvanična dokumenta. Irska koristi ovaj sistem kako bi primorala tehnološke gigante, čija su evropska sedišta upravo u Dablinu, da strogo proveravaju ko su njihovi korisnici. Evropska unija je navela da sve države moraju izvesti ovakve novčanike do kraja 2026. godine, ali Irska je prva koja ih koristi za kontrolu interneta.

Ovaj potez dolazi nakon što je Australija u januaru već uvela blokadu naloga za mlađe od 16 godina, što je izazvalo talas sličnih odluka širom sveta.

Irski ministar finansija je upozorio da je uticaj društvenih mreža na mlade postao kritična tačka koja zahteva hitnu državnu reakciju. Cilj je da se uz pomoć napredne tehnologije stvori sigurno okruženje onlajn gde će pristup platformama biti dozvoljen samo onima koji dokažu svoje prave godine.

Zajedno sa Irskom, mnoge druge zemlje članice Evropske unije rade na sopstvenim metodama provere starosti. Ranije ove godine, španski premijer Pedro Sančez najavio je zakon kojim se zabranjuju društvene mreže za sve mlađe od 16 godina, piše engadget.