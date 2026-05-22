U najnovijem oglašavanju, predsednik je istakao ko može da vodi Srbiju:

"Na čelu Srbije mogu da budu samo oni koji je bezuslovno vole", stoji u objavi.

Vučić o predstojećim izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak uveče da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od septembra do novembra.

Vučić je za RTS rekao da će izbori biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra.

Istakao je da je svima nudi dijalog i da od dijaloga neće odustati, da ima poštovanje za svakog političkog protivnika i da će blokadere i dalje zvati na dijalog, iako oni na to neće pristati.

Vučić je rekao da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali je istakao da će se uvek zalagati za dijalog.

"Boriću se za ujedinjenu Srbiju, ali to ne znači da će postojati jednoumlje. To znači da će biti jasno ko ima većinu, da taj sprovodi svoj plan i program", rekao je Vučić.

Navodi da je njegov cilj da se Srbija gradi, razvija i bude moderna.

